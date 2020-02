Mülheim: Lkw bleibt an Oberleitung hängen - Fahrer verletzt

Ein Containerlaster der MEG blieb an einem Tunnel auf der Duisburger Straße in Mülheim hängen.

Mülheim. Einen folgenschweren Unfall gab es auf der Duisburger Straße in Mülheim. Ein MEG-Laster blieb in einer Brücke und an der Oberleitung hängen.

Auf der Duisburger Straße in Mülheim-Broich ist am Mittwochmorgen ein Containerlaster mit seinem Ausleger in einer Brücke hängen geblieben. Durch Kontakt mit der Oberleitung der Straßenbahn wurde das Fahrzeug unter Spannung gesetzt. Der Fahrer hatte offenbar großes Glück.

Gegen 9.25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Wie die Polizei berichtet, blieb ein Containerlaster der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft MEG mit einem nicht komplett eingefahrenen Ausleger am Tunnel hängen, über den die Hafenbahn fährt. Die Fahrerkabine schnellte hoch, prallte gegen den Beton und wurde schwer beschädigt.

Ruhrbahn-Mitarbeiter mussten den Strom abstellen

Der Ausleger berührte die Oberleitung der Straßenbahn, diese setzte das komplette Fahrzeug unter Spannung. Mitarbeiter der Ruhrbahn mussten den Strom abstellen und die Oberleitung erden. Der Lkw-Fahrer hatte offenbar großes Glück, er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Straßenbahn 901 wird durch Busse ersetzt

Die Bergungs- und Reparaturarbeiten dauern noch an, die Duisburger Straße ist in diesem Bereich gesperrt. Wie eine Ruhrbahn-Sprecherin mitteilt, muss eine neue Oberleitung angebracht werden. Die Straßenbahnlinie 901 kann auf dieser Stecke momentan nicht fahren: Zwischen den Haltstellen Zoo/Uni in Duisburg und Mülheim Hauptbahnhof werden ersatzweise Busse eingesetzt. Außerdem muss die Statik der Brücke geprüft werden, ehe die Straße wieder freigegeben werden kann.