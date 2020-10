Kultur Letzte Vorstellung im Motor Movie am Flughafen Essen/Mülheim

Mülheim. Das Autokino macht zu. Rund 20.000 Zuschauer kamen zu 70 Filmen. Außerdem gab es viele Sonder-Events. Der Veranstalter spricht von großem Erfolg.

Das Motor Movie, das Autokino am Flughafen Essen/Mülheim, macht zu. Am Samstag, 10. Oktober, um 19 Uhr (Einlass: 18.15 Uhr) findet dort die letzte Film-Vorstellung statt. Auf den Social-Media-Kanälen des Motor Movie konnte über den letzten Film abgestimmt werden. Das Rennen hat „Bohemian Rhapsody“, die Geschichte der Rockband Queen - gemacht.

„Unvergessene Momente“

Mit dieser Filmvorführung endet auch die Ära des Autokinos auf dem Flughafengelände. „Im April flimmerte der erste Film über die 18 mal 8 Meter große LED-Leinwand und über den ganzen Sommer genossen rund 20.000 Besucher unbeschwerte und unvergessene Momente im Motor Movie“, erklärt der Veranstalter, die WDL Luftschiffgesellschaft.

Anfangs habe es täglich bis zu drei Vorstellungen mit unterschiedlichsten Filmen gegeben, nach den ersten Corona-Lockerungen passte man das Programm entsprechend an. „Die rund 70 öffentlichen Filmvorführungen waren stets gut besucht. Exklusive Firmenveranstaltungen entwickelten sich zusätzlich zu einem weiteren Schwerpunkt des Konzeptes“, berichtet Daniel Dreier von der WDL.

40 Sonderveranstaltungen

Rund 6000 Besucher erlebten in mehr als 40 Sonderveranstaltungen außergewöhnliche Events. Es gab Corona-konforme Konzerte und Comedy-Abende, Gottesdienste sowie Zeugnisvergaben einiger Schulen. „Ein spektakuläres Highlight waren das Clubbing des Radiosenders 1LIVE, der bekannte DJs vor der Leinwand auflegen ließ“, so die WDL.

WDL-Inhaberin Barbara Majerus erklärt: „Viele Gäste waren Wiederholungstäter und schauten sich mehrere Filme an. Ohne unseren Kooperationspartner, die Lichtburg Essen, hätten wir allerdings so ein hochkarätiges und vielfältiges Programm nicht zeigen können. Wir danken Marianne Menze und ihrem Team und auch alle anderen Partnern. Sie haben großen Anteil am Erfolg des Motor Movies.“

Tickets für „Bohemian Rhapsody“ gibt es auf www.autokino-ruhr.de. Preis: 5 Euro pro Person inklusive Freigetränk - und einem Food-Package pro Fahrzeug.