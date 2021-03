Mülheim: Kunstmuseum ist ab Mittwoch wieder geöffnet

Das Museum Temporär in Mülheim darf wieder öffnen.

Mülheim. Es geht los. Das Museum Temporär in Mülheim darf wieder Besucher empfangen - auf Voranmeldung. Eine Beuys-Schau präsentiert Sehenswertes.

Das Kunstmuseum Temporär an der unteren Schloßstraße ist ab Mittwoch, 10. März, 10 Uhr wieder geöffnet. Nach vorheriger Terminvereinbarung unter 455 4171 oder -38 oder E-Mail: kunstmuseum@muelheim-ruhr.de können die aktuelle Ausstellung und der Museumsshop wieder besucht werden. Der Shop hält ein frühlingsfrisches Sortiment bereit. Es kann gestöbert werden. Alternativ können ausgewählte Artikel telefonisch oder per E-Mail vorbestellt und nach Terminabsprache abgeholt werden.

In den Ausstellungsräumen wird zum Beuys-Jahr 2021 die Ausstellung „Joseph Beuys: In Bewegung“ mit Künstlerplakaten, Aufrufen und Manifesten präsentiert. Sie ermöglicht einen Einblick in das weitreichende Schaffen des Jahrhundertkünstlers, der im Mai dieses Jahres 100 Jahre alt geworden wäre.

Gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung sind die Zugangsbedingungen eingeschränkt: Es können sich gleichzeitig vier Personen – jeweils eine Person im Shop und drei im Ausstellungsbereich – aufhalten. Das Kunstmuseum ist verpflichtet, die Kontaktdaten zur Nachverfolgung zu erfassen. Weiterhin gelten die bekannten Hygiene-Schutzmaßnahmen (inklusive medizinischer Maske). Der Eintritt ist frei. Geöffnet: Di bis Fr., 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr.