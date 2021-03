Mülheim: Krankenstand stieg im Corona-Jahr auf 6,01 Prozent

Mülheim. Lockdown und Homeoffice belasten die Gesundheit, so die AOK Rheinland/Hamburg. Das habe sich 2020 auf den Krankenstand in Mülheim ausgewirkt.

Der Krankenstand in Mülheim habe im vergangenen Jahr bei 6,01 Prozent gelegen, stellt die Krankenkasse fest. Zu den Nebenwirkungen der Corona-Pandemie zählten zunehmend auch körperliche und seelische Belastungen, wie aktuelle Auswertungen des hauseigenen Instituts für Betriebliche Gesundheitsförderung zur Arbeitsunfähigkeit zeigten.

Muskel- oder Skeletterkrankung die häufigste Ursache für Krankschreibungen

Die AOK verzeichnete 2020 in Mülheim 31,85 Fälle unter je 100 versicherten Beschäftigten, die aufgrund einer Muskel- oder Skeletterkrankung im Job ausfielen, in 11,03 Fällen war eine psychische Erkrankung die Ursache für die Arbeitsunfähigkeit. Bei den Atemwegserkrankungen waren es 36,94 Fälle je 100 Versicherten. Die Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie (AHA-L) sorgten aber dafür, dass weniger Menschen an anderen Krankheiten, wie etwa Bronchitis oder Magen-Darm-Infekten, litten.

Der Gesamtkrankenstand in Mülheim sei mit 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (5,77 Prozent) gestiegen. „Die Unsicherheiten während des ersten Pandemiejahres stellen für viele und ihre Familien eine Herausforderung dar, gerade psychisch instabile Menschen sind besonders betroffen. Aber auch die Einschränkungen im Homeoffice sowie in Freizeitgestaltung und Sport wirken sich zunehmend negativ auf die körperliche und seelische Gesundheit der Menschen aus“, sagt Rainer Voss, AOK-Regionaldirektor für Essen und Mülheim.

Städte und Kreise an Rhein und Ruhr unterschiedlich stark betroffen

Insgesamt waren die Städte und Kreise im Rheinland und im Ruhrgebiet unterschiedlich stark von der Corona-Pandemie betroffen. In Duisburg verzeichnete die AOK 3,61 AU-Fälle durch Covid-19 je 100 Versicherten, Mülheim lag mit 2,9 Fällen im oberen Mittelfeld, in Essen waren es lediglich 1,93 Fälle. Im Durchschnitt fielen die AOK-versicherten Beschäftigten aus Mülheim aufgrund einer Covid-19-Erkrankung 27,87 Tage im Job aus.