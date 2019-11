Mülheim: Klimaforscher spricht zu brennenden Fragen der Zeit

Mülheim. „Zeit für Zukunft - Diskurs und Konzert“ heißt es zum zweiten Mal in Theater an der Ruhr. Zu Gast in Mülheim ist Klimaforscher Wilhelm Kuttler.

„Zeit für Zukunft – Diskurs und Konzert“ heißt es am Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr wieder im Theater an der Ruhr, Akazienallee. Der zweite Abend der neuen Veranstaltungsreihe mit dem Schriftsteller und früheren Journalisten Ralph Hammerthaler als Moderator steht an. Mit Experten geht er brennenden Fragen unserer Zeit nach. Zudem gibt es musikalische Gäste, die in konzertanten Interventionen – die in Dunkelheit stattfinden – Klang- und Denkräume eröffnen.

Für alle Menschen, die an die Zukunft unseres Planeten denken

„Wir wollen einen Raum für Begegnungen von Menschen aller Generationen schaffen, die an der Zukunft unseres Planeten interessiert sind, ein Raum der Ermutigung durch Wissenstransfer in einer unakademischen Gesprächsatmosphäre und sinnlich aufgeladen durch Musik“, heißt es seitens des Theaters. Inspiriert worden sei man dazu durch die Auseinandersetzung mit Hans Magnus Enzensbergers Text „Der Untergang der Titanic“ und durch die Bewegung Fridays for Future, „diesem vielversprechenden Aufbruch einer jungen Generation, die sich die Zukunft nicht nehmen lassen will“.

Nach „dem ersten, erfolgreichen Versuch“ mit Aktivistinnen von Fridays/Parents for Future wird die thematische Auseinandersetzung nun fortgesetzt. Es geht erneut um Klimawandel und Klimatologie. Klimaforscher Wilhelm Kuttler, Professor für Angewandte Klimatologie und Landschaftsökologie, äußert sich im Gespräch über Folgen des Klimawandels, Stadtklimatologie im Ruhrgebiet und das jüngst beschlossene Klimapaket der Bundesregierung.

Gruppe Brenda eröffnet Klang- und Denkräume in der Dunkelheit

Kuttler ist Emeritus der Universität Duisburg-Essen. Von 1993 bis 1996 war er Präsident der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ). 1996 initiierte er den Kongress „International Conference on Urban Climatology“. Von 1988 bis 2009 gehörte er zu den Herausgebern der Zeitschrift für Angewandte Umweltforschung.

Die Musik an diesem Abend macht Brenda. Dazu heißt es: Brenda (Marie Daniels, Gesang/Effekte) ist lustig, schön und verrückt - ein bisschen Hollywood, ein bisschen Ruhrpott! Lachend, improvisierend, leidenschaftlich geht sie durchs Leben. Brenda experimentiert gerne. Sie singt, trommelt und drückt bunte Knöpfe. Heraus kommt irgendetwas zwischen kitschigem Anime und schräger Kunst und schöner Musik. Brenda wird begleitet von Maika Küster (Effekte, Sythesizer) und Jo Beyer (Schlagzeug).