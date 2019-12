Mülheim. Aus ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer in Mülheim-Styrum von der A40 abgekommen. Der Wagen rutschte in die Böschung und landete auf dem Dach.

Mülheim: Kleinwagen landet nach A40-Unfall auf dem Dach

Bei einem Unfall in Mülheim ist ein Autofahrer in der Nacht zu Samstag leicht verletzt worden. Der Autofahrer fuhr kurz nach Mitternacht mit seinem Wagen auf der A40 in Richtung Essen. An der Ausfahrt Mülheim-Styrum kam das Auto aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und rutschte in die Böschung. Der Kleinwagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Fahrer bereits aus dem Auto befreien können. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz war gegen 1 Uhr beendet.

