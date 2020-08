Mülheim: Klamottendieb wird erwischt und im Haus eingesperrt

Kleidung, die für den Verkauf bestimmt war, wollte ein 31-Jähriger aus einem Keller in Mülheim klauen.

Mülheim. Auf Kleidung hatte es ein Dieb in Mülheim abgesehen. Im Keller eines Mehrfamilienhauses wurde er fündig. Doch dann verschloss jemand die Tür.

Neuverpackte Kleidung wollte ein 31-jähriger Mülheimer stehlen, als er im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hingbergstraße auf Beutezug ging. Doch er wurde beobachtet und letztlich festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, meldete der Hausbesitzer (28) am Donnerstagvormittag, 27. August, gegen 10.40 Uhr, dass er einen Dieb auf frischer Tat in seinen Kellerräumen beobachtet habe. Der unerwünschte Besucher war gerade damit beschäftigt, zum Verkauf bereitgelegte Kleidung auf einen Rollwagen zu laden. Dass er beobachtet wurde, merkte er nicht. Der 28-Jährige verließ das Haus, schloss die Tür ab und verständigte die Polizei.

Polizisten fanden den Dieb auf dem Dachboden

Die Polizisten fanden wenig später die Kleidung im Keller, aber keinen Dieb. Also durchsuchten sie das Haus und wurden auf dem Dachboden fündig. Der 31-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Essen gebracht. Er ist schon durch mehrere ähnliche Diebstähle in kürzester Zeit aufgefallen und sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.