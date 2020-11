Mülheim: Kindergarten bleibt nach Feuer vorerst geschlossen

In einem Kindergarten in Mülheim hat es gebrannt.

Mülheim. Nach einem Feuer sind die Räumlichkeiten eines Kindergartens in Mülheim so stark verraucht, dass die Einrichtung vorerst geschlossen bleibt.

Nach einem Brand in einem Kindergarten in Mülheim muss die Einrichtung vorerst geschlossen bleiben. Am Samstag wurde die Feuerwehr gegen 11.50 Uhr alarmiert. Die Räume des Kindergartens an der Kämpchenstraße waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte stark verraucht. Das ursächliche Feuer fanden die Wehrleute an einer Kochstelle. Es wurde zwar schnell gelöscht, aber der Brandrauch hatte sich in dem gesamten Kindergarten derart ausgebreitet, dass dieser aktuell nicht nutzbar ist.

Bewohner hatten sich in Sicherheit gebracht

Die Bewohner aus den Wohnungen des Mehrfamilienhauses oberhalb der Einrichtung hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in das Gebäude zurückkehren.

Während des Feuerwehr-Einsatzes kam es im Bereich Kämpchenstraße/Oberstraße zu starken Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (red)