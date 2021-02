Mülheim: Kanzler der Hochschule Ruhr West geht in Ruhestand

Helmut Köstermenke, Kanzler und Vize-Präsident der Hochschule Ruhr West, geht in den Ruhestand. Per virtuellem Festakt wurde er nun verabschiedet.

Mülheim. Ende Februar endet nach zwölf Jahren die Amtszeit von HRW-Kanzler Helmut Köstermenke. Er habe viel Herz in den Aufbau investiert, lautet ein Lob.

Die Hochschule Ruhr West (HRW) hat ihren langjährigen Kanzler, Helmut Köstermenke, in den Ruhestand verabschiedet. Wegen der Pandemie war dies nur per virtuellem Festakt möglich. Präsidentin Susanne Staude dankte ihm für „zwölf Jahre hervorragende Arbeit als Gründungskanzler“. Er habe „viel Engagement und Herz in den Aufbau investiert“, die HRW stehe heute als „sehr erfolgreiche Hochschule im Ruhrgebiet“ da. Video-Grüße aus vielen Bereichen der Gesellschaft erreichten Köstermenke.

2009 hatte er als Gründungsbeauftragter für die Wirtschafts- und Personalverwaltung der damals jungen Fachhochschule Westliches Ruhrgebiet begonnen. Bald fungierte er als Vizepräsident für die Wirtschafts- und Personalverwaltung. In seine erste Amtszeit fielen Herausforderungen rund um den Aufbau der FH: Es galt, Interimsgebäude zu finden, die Ausstattung zu besorgen, Professoren einzustellen, Neubauten zu planen. Anfangs stellte er Interessierten die Hochschule noch selbst vor.

Verantwortlich für einen Etat von über 43 Millionen Euro

Heute arbeiten dort 226 Beschäftigte im nichtwissenschaftlichen Bereich; für sie sowie den Etat von über 43 Millionen Euro hatte er Verantwortung zu tragen. Highlights der zweiten Amtszeit ab 2014 waren die Fertigstellungen der Standorte in Bottrop und Broich. „Er hat gemeinsam mit Gründungspräsident Prof. Menzel solide Fundamente gelegt“, lobte Margret Bülow Schramm, Vorsitzende des Hochschulrates. Seit 2016 war Köstermenke auch Bundessprecher der Hochschulkanzler.

Am 1. März tritt sein Nachfolger, Kanzler Dr. Jörn Hohenhaus, das Amt an. Ganz zurückziehen will sich Köstermenke aber nicht. „Vom Wissenschaftsrat wurde ich in den Akkreditierungsausschuss für nicht-staatliche Hochschulen berufen. Im März leite ich eine virtuelle Begehung einer Berliner Hochschule. Hin und wieder möchte ich bei Seminaren mitwirken.“

+++ Keine Nachrichten mehr aus Mülheim verpassen: Abonnieren Sie hier unseren Newsletter +++