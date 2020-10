Was bei Pizza- und China-Taxen seit Jahren läuft, entdecken zunehmend auch Restaurantbetreiber für sich. Wegen der Corona-Pandemie liefern immer mehr Gastronomen ihre Speisen nach Hause. Bei beschränkter Platzkapazität in den Gaststätten und Restaurants bestellen zunehmend auch Kunden per Telefon oder Internet und holen die verpackten Menüs selbst an der Eingangstür ab.

Wie das funktioniert, erläutern beispielsweise Fatmir und Rinor Ramosaj aus Saarn. Sie wollen mit ihrem Angebot vor allem ältere Leute ansprechen, „die jetzt nicht mehr so gern auf die Straße oder in ein Lokal gehen möchten“, sagen sie. „Es ist eine schwierige Zeit für uns alle. Wenn die Menschen nicht mehr zu uns zum Speisen kommen, dann bringen wir die Speisen zu ihnen nach Hause“, beschreibt Fatmir Ramosaj. Er und sein Neffe Rinor betreiben die „Trattoria Fati“ an der Quellenstraße und „Fati’s Wirtshaus“ an der Düsseldorfer Straße.

Anrufen und Gerichte von der Karte bestellen

„Wir liefern die Menüs unserer kompletten Speisekarte sowie die tagesaktuellen Gerichte“, erklärt Rinor Ramosaj. „Am besten anrufen und fragen. Wir helfen weiter bei der Bestellung“, ergänzt Fatmir Ramosaj. „Getränke packen wir gern dazu.“

Das Lieferfahrzeug haben die Gastronomen frisch mit der Werbung für ihre Lokale bekleben lassen. „Wir liefern ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro im Umkreis von fünf Kilometern“, lauten ihre Bedingungen. „Die Gerichte sollen flott und frisch bei unseren Kunden ankommen.“ Selbstabholer sind ebenso gerne gesehen wie Besucher der Lokale.

Martinsgänse kommen auf Vorbestellung „geflogen“

Für die kommenden Wochen, wenn die beliebten Martinsgänse auf die Teller fliegen, haben die Gastronomen aus dem Saarner Dorf gleichwohl vorgesorgt. „Wir bereiten halbe und ganze Gänse zu und bringen sie zu unseren Kunden. Dafür brauchen wir allerdings eine Vorbestellung von drei bis zwei Tagen“, bittet Fatmir Ramosaj. Der Lieferservice gilt an allen Tagen (außer dienstags) von 12 bis 14.30 und von 17 bis 22 Uhr, sonntags eine Stunde kürzer, samstags nur abends.

Weitere Restaurants in Saarn bieten ebenfalls einen Abholservice für ihre Speisen. Dazu gehören das Chinarestaurant „Asia“ und das griechische Restaurant „Pandosia“. Diese Liste lässt sich mit vielen weiteren Namen aus der Stadt fortsetzen. „Einfach mal anrufen und fragen, was wir haben und was die Leute abholen möchten“, rät eine Wirtin aus der Altstadt. „Wir brauchen einfach neue Standbeine, um weiterhin überleben zu können.“

Fati’s Wirtshaus, Tel: 0208 / 88 48 44 13, Trattoria Fati, Tel: 0208 / 46 89 555