Mülheim: Im Bezirk Altstadt II und Styrum ist Inzidenz hoch

In Styrum und im Bezirk Altstadt II wurden im Vergleich in den letzten sieben Tagen viele Mülheimer Bürgerinnen und Bürger positiv auf das Coronavirus getestet. Unser Bild zeigt einen negativen Test.

Mülheim. In den Mülheimer Bezirken Altstadt II und Styrum liegen die Inzidenzwerte über 300. Nur drei Stadtteile liegen unter dem Wert des RKI von 188,1.

Das Mülheimer Referat für Stadtforschung und Statistik hat die Zahlen der Inzidenzen wieder nach Stadtteilen ausgewertet. Demnach war die Inzidenz im Bezirk Altstadt II (mit Eppinghofen, Dichterviertel, Papenbuschsiedlung etc.) mit 373,8 am höchsten, es folgen Styrum mit 337,8 und Dümpten mit einer Inzidenz vom 280,6.

Heißen hatte am Montag eine Inzidenz von 259,4 und der Bezirk Altstadt I (Innenstadt und Altstadt) lag bei 206,5. Saarn lag bei 177,6. Unter dem gesamtstädtischen Durchschnitt lagen am Montag nur die drei Stadtteile Broich (154,7) und Menden-Holthausen (132,0) sowie Speldorf mit einer Inzidenz von 106,6.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mülheim liegt am Montag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 188,1. Das Dashboard auf der städtischen Corona-Seite soll künftig so ausgebaut werden, dass auch die Stadtteil-Inzidenzen in Form einer interaktiven Karte angezeigt werden können. Die technische Umsetzung wird allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen, teilte die Stadtverwaltung mit.