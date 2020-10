Mülheim: Ideen für schöne Kindergeburtstage trotz Corona

Mülheim. Kindergeburtstage sind so eine Sache. Was dem einen gefällt, macht dem anderen keinen Spaß. Durch Corona wird das Ganze nicht einfacher.

Muss es immer ein Kindergeburtstag nach dem Motto „höher, schneller, weiter“ sein, wie man sie häufig in den Indoor-Spielplätzen, Trampolin- und Soccerhallen sieht? Diese Frage stellten sich auch Julia Mamisch und Sohn Leo, als sie die Feier zu seinem zehnten Geburtstag planten.

„Ich bemühe mich generell immer, etwas anderes auf die Beine zu stellen, das eine persönlichere Note hat, als die Kinder nur in einer Spiel-und-Spaß-Halle abzuliefern“, sagt Julia Mamisch, die gerne kreativ ist und auch in schlechteren Zeiten positiv denkt. So kam ihr der Mülheimer Künstler Piero Gradino in den Sinn. Der gebürtige Italiener erschafft aus gesammeltem Müll aus dem Meer wahre Kunstwerke. In Kursen an Schulen vermittelt er außerdem sein Wissen rund um das Thema Meeresverschmutzung.

Kunstwerke mit gesammeltem Müll aus dem Meer

So kam es, dass Leo gemeinsam mit neun Klassenkameraden seinen Geburtstag im Saarner Atelier des Künstlers feierte. „Es kam auch bei den anderen Jungs sehr positiv an, und am Ende des Tages konnten alle dann auch etwas mit nach Hause nehmen, was sie selbst kreativ geschaffen haben“, freut sich Julia Mamisch. Auch habe es den Kindern sichtlich gut getan, in den heutigen, doch recht hektischen und unsicheren Zeiten auch einmal abschalten und ihrer Fantasie freien Lauf lassen zu können.

Dass Kindergeburtstage in Mülheim auch in Zeiten von Corona abwechslungsreich gelingen können, zeigt ein kleiner Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Altersgerechte Touren durch Mülheim

Speziell für Kinder und Jugendliche gemachte Stadtrundgänge bietet die MST an. Für Kinder von der dritten bis sechsten Klasse bietet sich die Tour „Von Wikingern, Aaken und Mühlen“ an. Start ist am Schloß Broich, etwa zwei Stunden später endet der Rundgang am Wasserbahnhof.

An etwas ältere Kinder und Jugendliche der Jahrgangsstufen fünf bis sieben richtet sich der Stadtrundgang rund um die Themen Stadtplanung und Stadtentwicklung. Zur Zeit dürfen aufgrund der Corona-Pandemie nur insgesamt zehn Personen teilnehmen. Dazu gehört auch mindestens eine erwachsene Begleitperson. Anmeldung und weitere Infos unter 960960 oder auf www.muelheim-tourismus.de.

Frischluft-Geburtstag am Haus Ruhrnatur

Als Naturforscher können sich Geburtstagskinder und ihre Gäste im Haus Ruhrnatur probieren. Ein unbedingtes Muss sind dabei wetterfeste Kleidung und Gummistiefel. Die kleinen Forscher verbringen viel Zeit an der frischen Luft. Mit Gummistiefeln und Keschern ausgerüstet fangen sie Flohkrebse, Eintagsfliegen und Egel an flachen Uferbereichen der Ruhr.

Im Haus Ruhrnatur können die Kinder sich dann aufwärmen, Geburtstagskuchen essen und gemeinsam die Kleintiere und Pflanzen, die sie aus der Ruhr gefischt haben, unterm Mikroskop beobachten. Auch hier ist - coronabedingt - die Teilnehmerzahl inklusive Begleitung auf zehn Personen beschränkt. Draußen und beim Mikroskopieren müssen die Kinder keinen Mundschutz tragen. Ansonsten gelten die aktuellen Regelungen zum Mindestabstand und zur Maskenpflicht. Infos und Anmeldung unter 4433380 oder auf www.haus-ruhrnatur.de.

Im Kletterzentrum mit Freunden die Wände hochgehen

Ob Klettermaxe oder blutige Anfänger: Beim Kindergeburtstag im Neoliet Kletterzentrum, Ruhrorter Str. 51, können die Mädchen und Jungen unter sachkundiger Leitung unterschiedlich schwierige Wände erklimmen. Außerdem bereiten die Kletterlehrer für die Geburtstagsfeiern noch Kletterspiele vor. Gefeiert wird in einem extra vorbereiteten Raum, wo auch ein Geburtstagstisch mit mitgebrachtem Kuchen oder anderen Snacks vorbereitet werden kann.

Noch mehr Ideen Auch die Filmpassage im Forum bietet Kindergeburtstage für momentan maximal zehn Personen an. Infos unter 03871 2114040 oder auf www.filmpassage.de. Im Atelier Farbfuchs, Auerstraße 23a, können Kinder einen bunten, kreativen Geburtstag erleben. Anmeldung und Info unter 01578 3823528. Wenn das Wetter mitspielt, sind alle Aktivitäten im Freien - sei es eine Schnitzeljagd durch den Wald oder eine Rallye durch den Witthausbusch - ein schönes Programm für jeden Kindergeburtstag.

Die Teilnehmerzahl ist in Zeiten von Corona auf zehn Personen beschränkt, inklusive Begleitpersonen. Beim Klettern selbst müssen die Kinder keine Masken tragen. Dort, wo jedoch der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, gilt sowohl für die Kinder, als auch für Erwachsene die Maskenpflicht. Um Anmeldung mindestens eine Woche vor dem geplanten Geburtstag wird gebeten. Weitere Infos und Kontakt auf www.neoliet.de.