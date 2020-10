Mülheim: Hübsche Bilder und Storys gesucht zum Welthundetag

Mülheim. Am 10. Oktober werden die Hunde gefeiert. Wer mag uns und den Lesern von seinem Schatz erzählen? Auch durch die Redaktion toben gern mal Fifis.

Am kommenden Samstag, 10. Oktober, ist Welthundetag. Wer mag der Redaktion aus diesem Anlass amüsante, liebevolle, verrückte Hundegeschichten samt Bildern der tierischen Freunde schicken? Wir möchten gern einige davon im Internet veröffentlichen und in der Zeitung abdrucken.

Auch durch unsere Redaktion toben gern mal Hunde. Den Anfang machten vor über zwei Jahren Ida und Jula, eine schwarze und eine braune Labrador-Hündin. Der frühere WAZ-Lokalchef, Andreas Heinrich, hatte am 22. April 2018 eine WhatsApp mit dem Foto eines unfassbar niedlichen Welpen geschickt und dazu geschrieben: „Hättest du bei diesen Augen Nein gesagt? Das ist Ida – und sie hat noch viele Geschwister. . .“ Eine kurze Nachricht, die das Familienleben der Freys aufs Feinste veränderte. Auf genau so etwas hatten wir gewartet. Wir wollten immer einen Hund haben, brauchten aber einen letzten Anstoß. Beim Züchter verliebten wir uns Hals über Kopf in Jula.

Zwei Welpen turnten durch die dritte Etage, mischten den Laden auf

Es war der Beginn einer wunderbaren Zeit: Zwei Welpen turnten durch die dritte Etage der Redaktion, mischten den Laden auf. Und wenn eine der entzückenden Schwestern in den Urlaub fuhr, schrieben sie sich sogar Karten: „Liebe Ida, während du schon wieder Urlaub an der See machen darfst, bleibt mir nur der Balkon. Immerhin habe ich mir mittlerweile die Liege erarbeitet. . .“ – „Liebe Jula, Meer und Strand sind toll. Es gibt Sand, Tang, Krabben, Muscheln – ich habe von allem gegessen, dazu Salzwasser getrunken. Seit gestern bin ich krank. Nur noch gespuckt und Dünnpfiff. So liege ich derzeit auf meinem Kissen und hoffe, dass es bald vorbei ist. . .“

Ida ist mittlerweile – mit Herrchen – in Rente gegangen und Jula zieht morgens mit Vehemenz an ihrer Leine, um endlich zur geliebten Hundesitterin zu kommen. Dort wohnen auch Buddy und Sheila, die weltbesten vierbeinigen Kumpels.

Jetzt ist Fly da – ein zuckersüßes, noch ganz kleines Hundemädchen

Gewedelt wird seit Neustem trotzdem wieder in der Redaktion: Fly ist da, ein zuckersüßes, noch ganz kleines Hundemädchen. Wir freuen uns auf neue Geschichten!

Bilder und Geschichten senden Sie bitte an redaktion.muelheim@waz.de.