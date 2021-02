Die Mülheimer Polizei suchte in Speldorf drei mutmaßliche Einbrecher.

Polizeieinsatz Mülheim: Hubschrauber sucht in Speldorf nach flüchtigem Trio

Mülheim. Die Polizei suchte in Mülheim mit dem Hubschrauber nach flüchtigen Männern. Das Trio wird verdächtigt, in ein Gebäude eingebrochen zu sein.

Die Polizei hat am Mittwoch in Mülheim einen Hubschrauber zur Verstärkung eingesetzt, der am Mittag über Speldorf und den Uhlenhorst kreiste. Gesucht wurden drei mutmaßliche Einbrecher.

Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage berichtete, waren in der Straße Brandenberg vermutlich Einbrecher am Werk. Ein Passantin, die mit ihrem Hund unterwegs war, hörte am Mittwochvormittag ein verdächtiges Klirren von Glas und verständigte die Polizei. Drei dunkel gekleidete junge Männer sollen gesehen worden sein, die offenbar fliehen konnten.