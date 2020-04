Mülheim: HRW ist ins digitale Sommersemester gestartet

Mülheim Onlinestudium statt Hörsaal: Hochschule Ruhr West ist in Mülheim ins digitale Sommersemester gestartet. Umstellung für Studierende und Lehrende.

Die Hochschule Ruhr West (HRW) ist am Montag in das Online-Sommersemester gestartet. Die Corona-Pandemie bedeutet für die Studierenden nun ein Onlinestudium anstatt der Präsenzlehre im Hörsaal.

Moderne technische Ausstattung der Mülheimer Hochschule ist von Vorteil

Derzeit sind beide HRW-Standorte in Mülheim und Bottrop mit Büro, Mensa, Hörsälen fast leer. Lehrende und Beschäftigte der Bibliothek, des IT-Services und das E-Learning-Team haben das Online-Sommersemester vorbereitet. Die 2009 gegründete Hochschule hat eine sehr moderne technische Ausstattung. „Wir haben von Beginn an den HRW-Beschäftigten Laptops zur Verfügung gestellt. Ein Wechsel ins Homeoffice war für die meisten unkompliziert“, berichtet Thomas Bieker, Dezernent IT, E-Learning und Bibliothek. So könne man sich auf die Digitalisierung der Studieninhalte konzentrieren.

.

Das E-Learning-Angebot der HRW bietet Lehrszenarien, die digital umgesetzt werden. Das E-Learning-Team der HRW rund um Annamaria Köster produziert mit vielen Lehrenden Videos zur Aufbereitung der Inhalte. „Die Lehrenden vertonen unter anderem PowerPoint-Folien, erstellen kleine Clips vor einem Flipchart, erklären mithilfe von Dokumentenkameras mathematische Rechnungen oder zeichnen ihre Vorlesungen im Hörsaal auf“, erklärt Köster.

Diese Videos werden über einen Streamingserver in das Lernmanagementsystem "Moodle"eingespielt, was das störungsfreie Abspielen auch bei vielen Zugriffen ermöglicht. Studierende können das Erlernte selbst überprüfen oder sich in kleinen Lerngruppen austauschen.

Sprechstunden oder Gruppenarbeiten finden in Videokonferenzen statt

„Wir empfehlen als Präsidium die Lehre zeitlich versetzt anzubieten“, erklärt Prof. Dr. Marion Gelien, Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Das heißt, Vorlesungen und Übungsaufgaben stellen die Lehrenden online, um einen zeitlich flexiblen Zugang zu den Ressourcen zu ermöglichen. „Die Studierenden müssen also nicht dienstags morgens um 8.30 Uhr im virtuellen Hörsaal sitzen“, so Gelien. „Für Fragen, Sprechstunden oder Gruppenarbeiten nutzen wir Videokonferenzsysteme“, erklärt Köster.

Der KatalogPlus der HRW-Bibliothek ist abrufbar unter www.digibib.net. In der Suchmaske kann ausgewählt werden, dass ausschließlich elektronische Angebote angezeigt werden. Auch der Zugriff auf E-Books über das Hochschulnetz ist möglich.

Online-Semester ist organisatorisch und technisch eine Herausforderung für alle

Weder Studierende noch Lehrende sind die online-Lehre in der Corona-Pandemie gewöhnt. Das neue Semester wird nun organisatorisch und technisch eine Herausforderung, so die HRW. „Bisher meistern Lehrende und Beschäftigte im Servicebereich diese sehr gut. Wir haben das Beratungs- und Supportsystem ausgeweitet. Zudem gibt es ein Forum für Lehrende, in dem sie Tipps, Tricks und Fragestellungen austauschen können“, ziehen Annamaria Köster und Thomas Bieker ihr Fazit.