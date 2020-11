Mülheim: Hingbergstraße nach schwerem Unfall voll gesperrt

Mülheim. Ein internistischer Notfall am Steuer könnte Ursache für eine Kollision in Mülheim-Heißen gewesen sein. Mindestens drei Personen wurden verletzt.

Nach einem „internistischen Notfall“ am Steuer ist es laut Polizei am Donnerstagvormittag auf der Hingbergstraße in Mülheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die betroffene Person sei offenbar nicht mehr in der Lage gewesen, ihr Fahrzeug sicher zu führen und sei mit dem Auto in den Gegenverkehr geraten. Die Straße ist aktuell noch immer voll gesperrt, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

[Keine Nachrichten mehr aus Mülheim verpassen! Abonnieren Sie hier den WAZ-Newsletter]

Fahrzeuge müssen noch abgeschleppt werden

Insgesamt drei Fahrzeuge waren an dem Unfall, der sich gegen 10 Uhr ereignete, beteiligt. Und „mindestens drei Personen“, darunter der mögliche Unfallverursacher, kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Noch ist nichts Näheres zu diesen Personen – ihr Geschlecht oder ihr Alter zum Beispiel – bekannt.

Der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen; die Beamten sind weiter mit der Unfallaufnahme beschäftigt. So müssten unter anderem noch die Fahrzeuge abgeschleppt werden, sagte die Sprecherin, und die Straße gegebenenfalls noch gereinigt werden.

Weitere aktuelle Blaulicht-Meldungen aus Mülheim