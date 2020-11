Mülheim: Hesselmann vier Jahrzehnte als Reporter unterwegs

Mülheim. Sein Wissensdurst bleibt ungestillt. Doch für Mülheims Lokalreporter Frank-Rainer Hesselmann (61) endet nun sein Reporterleben. Eine Würdigung.

Nach vier Jahrzehnten unbändigem Reporter-Einsatz für diese Zeitung beginnt Frank-Rainer Hesselmann nun ein neues Kapitel seines Lebens. Der 61-jährige aus Saarn geht in den Ruhestand, das Schreiben aber wird er nicht lassen. Die Neugierde, auch die Liebe zu seiner Heimatstadt Mülheim werden sein Antrieb bleiben.

Dennis Vollmer wird Hesselmanns Nachfolger Am Freitag war der letzte Arbeitstag von Frank-Rainer Hesselmann, am Montag schon wird sein Nachfolger seinen nun festen Arbeitsplatz in der Redaktion einnehmen: Dennis Vollmer , der den Lesern lange Jahre schon als freier Mitarbeiter dieser Redaktion bekannt sein dürfte. Vollmer ist 52 Jahre alt und lebt wie Hesselmann in Saarn. Vollmer hat Anglistik, Film- und Fernsehwissenschaft sowie Amerikanistik an der Ruhr-Uni Bochum studiert, sein Abschluss: „mit Auszeichnung“. Für die WAZ hat Vollmer nicht nur in Mülheim, sondern auch schon in Oberhausen und Duisburg gearbeitet.

Das war schon ein bewegender Moment für Frank-Rainer Hesselmann, als er letztens mit einem Band alter Ausgaben, der für unsere tägliche Chronik bereit liegt, durch die Redaktion an meinen Schreibtisch kam und feststellte, nun im Rückblick auf Berichte zurückzugreifen, die er selbst vor 40 Jahren, zu Beginn seiner journalistischen Laufbahn, verfasst hatte. Schmunzelnd rezitierte „frh-“, so sein Autorenkürzel, seine eigenen Zeilen von damals. „Pfarrfest beginnt mit ,leichtem Antrinken’“, lautete seine erste Meldung über Mintard. Eine schöne Erinnerung, aber auch Wehmut ist mit im Spiel, endete am Freitag doch Hesselmanns Zeit in dieser Redaktion.

„Es ist immer noch der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann“

„Es ist immer noch der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann“, sagt Hesselmann nach 40 Jahren bei der WAZ (und NRZ). Das Leben als Lokalreporter – es ist so vielfältig, es ist ein lebenslanges Lernen, weil Reporter immer wieder aufs Neue in unbekannte Themen eintauchen. Seinen Wissensdurst hat Hesselmann bis zu seinem letzten Arbeitstag nicht verloren. Es blieb sein Antrieb, den Lesern aktuelle Nachrichten, auch Hintergründe aus ihrer Heimatstadt zu vermitteln.

Frank-Rainer Hesselmann hat, nur unwesentlich unterbrochen durch Auslandstätigkeiten als freier Korrespondent für mehrere Jahre in Spanien und Südamerika, fast vier Jahrzehnte Lokalberichterstattung in Mülheim, Duisburg und Essen gelebt.

Hesselmanns Steckenpferde: Stadtteile, Nahverkehr und Bauprojekte

Mülheim war Ende der 1960er Jahre erste bergbaufreie Stadt des Ruhrgebiets: Mit einer Serie erinnerte Frank-Rainer Hesselmann (rechts) 50 Jahre später daran. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Er hat seine Kontakte zu Vereinen und Interessengruppen ebenso gepflegt wie er über die größeren Zusammenhänge von Politik und Stadtentwicklung berichtet hat, um sie für unsere Leser zu beleuchten. In den vergangenen Jahren war Hesselmann vor allem in der Stadtteilberichterstattung aktiv. Steckenpferde waren darüber hinaus die Berichterstattung zum Nahverkehr und zu Bauprojekten . Noch ein Faible von ihm: die tägliche Glosse, die selten im Tagespensum von „frh-“ fehlte.

Seiner besonderen Heimatliebe verlieh Hesselmann mit der historischen Serie „Alte Bilder neu entdeckt“ Ausdruck, bei der die Leser und deren Erinnerungen im Mittelpunkt stehen. Anhand eingereichter, meist schwarz-weißer Fotografien erzählen so seit mittlerweile mehr als 140 Folgen Mülheimer, was ihnen zu den alten Bildern einfällt. So hat sich im Laufe der Zeit so manch ein Fotorätsel lösen lassen. Auch das Stadtarchiv sammelt diese Ergebnisse fleißig mit.

Hesselmann hat ein besonderes Faible für Mülheims Geschichte

Die beliebte Serie wird nicht an diesem Tage enden, so viel sei versprochen . . . Hesselmann denkt auch daran, Mülheims Geschichte in Buchprojekte münden zu lassen. Schon einmal hat er ein solches Buch verfasst. Für „Schönes Mülheim. Lebendige Vielfalt an der Ruhr“ arbeitete Hesselmann Anfang des Jahrtausends mit dem bekannten Ruhrgebiets-Fotografen Corneel Voigt zusammen. Auch in den Mülheimer Jahrbüchern hat er häufig seine Stadtgeschichten hinterlassen.

Anfang der 1980er Jahre begann Hesselmann für diese Zeitungsredaktion zu schreiben. Nach einem Jahrzehnt verließ er zunächst Mülheim, um dann im September 2014 in die Lokalredaktion zurückzukehren. Hesselmann war mit seinem Erfahrungsschatz, auch durch seine Kontakte in die Stadt hinein eine wesentliche Stütze der Redaktion.

Wir werden Franks Tatkraft, Engagement und große Kollegialität vermissen. Sehen und sprechen werden wir uns aber bestimmt! Alles Gute und Liebe für deinen neuen Lebensabschnitt!

