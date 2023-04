Mülheim gewinnt Webcam: Bilder kommen sogar ins Fernsehen

Mülheim. Bei einem Gewinnspiel hat die MST eine Webcam für das Stadthallen-Dach gewonnen. Die Bilder sind gestochen scharf und vielerorts zu sehen.

Wie ist heute das Wetter in der Stadt, welche Veranstaltungen stehen an und wer spaziert gerade über die Eisenbahnbrücke? Das alles erfährt man ab sofort auf einen Klick, denn die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) hat bei einem Gewinnspiel eine Webcam gewonnen, die nun auf dem Dach der Stadthalle montiert wurde. Alle paar Minuten schwenkt die Kamera von der Eisenbahnbrücke bis zum Wasserbahnhof.

Auf Wunsch gibt es die 360 Grad-Ansicht auch als hochauflösendes Standbild. Am unteren Bildschirmrand wird die aktuelle Temperatur angezeigt, am oberen Bildschirmrand laufen die Termine des Tages durchs Bild wie etwa Stadtrundgänge oder die Fahrten der Weißen Flotte. In einem separaten Menü werden dei Sehenswürdigkeiten der Stadt in einer Liste aufgeführt. Ein Klick führt auf die jeweilige Webseite.

Die Bilder sind auch auf Wetterportalen und im Fernsehen zu sehen

„Wir freuen uns sehr über die Installation der neuen Panorama-Webcam auf der Stadthalle“,sagt Marc Baloniak, Prokurist und Leiter der Tourismusabteilung der MST. „Die Webcam zeigt Mülheim aus einer neuen Perspektive. Wir sind dankbar für die Partnerschaft mit feratel und freuen uns, unsere Stadt auf diese Weise präsentieren zu dürfen.“

Der Anbieter für Webcams sorgt auch dafür, dass die Bilder der Cam auf anderen Seiten, etwa von Wetterdiensten angezeigt werden sowie im Fernsehen bei ARD alpha. Darüber hinaus versorgt feratel weitere Onlineportale, Fernsehsender und App-Anbieter, wodurch monatlich mehr als eine Milliarde Seitenaufrufe verzeichnet werden.

Die Webcam auf dem Dach der Stadthalle ist nicht die einzige in Mülheim

Die Panorama-Webcam inklusive Mediapaket wird der Stadt für sechs Monate überlassen. Die Aufnahmen sind rund um die Uhr online einsehbar und werden alle paar Minuten aktualisiert.

Die Webcam auf dem Dach der Stadthalle ist nicht die erste ihrer Art, die einen Panoramablick auf die Stadt bietet. Am Rathausturm und am Technischen Rathaus sind bereits seit längerer Zeit Webcams installiert.

