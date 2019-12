Mülheim: Gastronomie im Stadtquartier eröffnet erst 2020

Die Gastronomie im neuen Stadtquartier Schloßstraße lässt weiter auf sich warten. Teilweise schon eingerichtet, wollen sich die Betreiber weiter kaum festlegen, wann genau sie eröffnen werden. In diesem Jahr wird’s jedenfalls nichts mehr. Der Frust ist groß.

Das Mezzomar, die Three Sixty Sportsbar und ein griechisches Restaurant – die Mieter für die drei zur Ruhrbania ausgerichteten Lokale im neuen Stadtquartier stehen längst fest. Doch eine Eröffnung hat es bislang nicht gegeben. Das Mezzomar, das Ende September 2018 seinen Standort am Hafenbecken aufgegeben hatte, wollte ursprünglich im April dieses Jahres am neuen Standort wieder öffnen.

Baudezernent: Es hakte beim Mülheimer Wohnungsbau als Bauherrn

Die Fensterscheiben der Three Sixty Sportsbar im neuen Stadtquartier Schloßstraße sind weiter abgeklebt. Eröffnen will die Sportsbar nun im April 2020. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Das Mezzomar ist längst auch eingerichtet, auf einen Eröffnungstermin will man sich in der Duisburger Verwaltung aber weiterhin nicht festlegen. Auf ihrer Facebook-Seite hatten die Betreiber schon im Oktober ihren Frust kundgetan. Eine Eröffnung werde es erst 2020 geben, hieß es da – und: „Grund für die Verzögerung ist, dass der Antrag auf Nutzungsänderung für die Gastronomieeinheiten bis heute nicht genehmigt wurde.“

Am Mittwoch vermeldete Baudezernent Peter Vermeulen dann doch Vollzug. Für den Teil des Mülheimer Wohnungsbaus (MWB) am Stadtquartier sei die Abnahme justamente erfolgt, die Gastronomie könne starten. Noch tags zuvor hatte Vermeulen auf eine Anfrage dieser Redaktion die Verantwortung für die Zeitverzögerung dem Mülheimer Wohnungsbau zugeschoben: „Der Antrag auf Nutzungsänderung ist längst positiv beschieden. Es hakt an der Umsetzung durch den Bauherrn.“ Am Mittwoch schob der Baudezernent noch einmal nach, dass „anders gebaut wurde als beantragt“.

Three Sixty Sportsbar legt sich fest: Eröffnung im April 2020

„Kein Kommentar“, war die Antwort von MWB-Vorstand Frank Esser. Den Betreibern des Mezzomar und des griechischen Restaurants sei der MWB entgegengekommen bei der Miete, einer Eröffnung Anfang des Jahres stehe nun eigentlich nichts mehr im Wege.

Das Mezzomar konnte am Mittwoch „noch keinen neuen Stand“ berichten, ein Eröffnungstermin ist noch nicht fixiert. Gleiches gilt für das griechische Restaurant, das nebenan eine Fläche angemietet hat. Lediglich bei der Sportsbar Gastronomie GmbH in Bochum legt man sich fest. Eine Eröffnung der Three Sixty Sportsbar ist nun für April 2020 geplant.