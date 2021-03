Mülheim: Fridays for future demonstriert mit Plakataktion

Im August zog der Demonstrationszug von Fridays for future am Mülheimer Rathaus vorbei. Am kommenden Freitag wird in der oberen Schloßstraße coronakonform demonstriert.

Mülheim. Fridays for future setzt sich wieder für den Klimaschutz ein. Am Freitag gibt es eine coronakonforme Aktion auf der Schloßstraße in Mülheim.

Der siebte internationaler Klimastreik von Fridays for future soll am Freitag, den 19. März, stattfinden. Weltweit werden Aktivisten und Bürgerinnen und Bürger für Klimagerechtigkeit und die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze demonstrieren. Auch in Mülheim wird protestiert Geplant ist eine coronakonforme Plakataktion um 15 Uhr in der Schloßstraße beziehungsweise am Kurt-Schumacher-Platz.