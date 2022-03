Mülheim: Fridays for Future demonstriert gegen Ukraine-Krieg

In Witten gab es schon am 24. Februar eine Kundgebung gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine, organisiert von den Jusos auf dem Karl-Marx-Platz. Am Donnerstag will die Fridays for Future Bewegung weltweit für Frieden demonstrieren.

Mülheim. Die Bewegung Fridays for Future demonstriert am Donnerstag weltweit - für den Frieden in der Ukraine. Was in Mülheim geplant ist.

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine demonstrieren - ausnahmsweise an einem Donnerstag. Dazu hatte der ukrainische Ableger des globalen Netzwerks aufgerufen. Weltweit wollen sich Aktivisten beteiligen. In Deutschland sind Proteste vor allem in den Großstädten geplant. Aber auch in Mülheim findet etwas statt.

In Mülheim ist eine Mahnwache auf dem Kurt-Schumacher-Platz geplant

Normalerweise finden die großangelegte Streiks für das Klima an Freitagen statt - daher auch der Name. Jetzt wird die Veranstaltung aber kurzfristig in eine Friedensdemonstration umgewandelt und findet an einem Donnerstag statt. „Wir halten unseren Alltag inne, um auf die Notwendigkeit dringender, entschlossener Maßnahmen gegen Putins Brutalität und ungleiche Kriege hinzuweisen, die niemals stattfinden dürfen“, heißt es auf der deutschen Webseite von Fridays for Future.

Auch Aktivisten in Mülheim wollen sich beteiligen. Sie haben eine Mahnwache angemeldet. Sie soll am Donnerstag, 3. März, um 17 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Platz stattfinden. Luisa Reichwein engagiert sich bei der Fridays for Future Bewegung und ruft zur Teilnahme auf. „Wir wollen uns gegenüber der Ukraine solidarisch zeigen und hoffen auf viele Teilnehmer“, sagt die 16-jährige Mülheimerin.

