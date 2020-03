Mülheim. In einem Frauen-Workshop im Laminat Depot in Mülheim lernten die Teilnehmerinnen, wie man zu Hause selbst einen Bodenbelag verlegt.

„Selbst ist die Frau“ hieß es jetzt im Laminat Depot an der Friedrich-Ebert-Straße. Rund 65 Frauen lernten dort, wie man einen Bodenbelag verlegt. Vertriebsleiter David Dortland freute sich über den Andrang und begrüßte die Teilnehmerinnen mit Sekt, einem Buffet – und vielen Informationen.

Alle Besucherinnen haben ein handwerkliches Projekt

Alle Frauen wollen handwerklich aktiv werden und wünschen sich Antworten auf Fragen wie: „Verlege ich in meinen Räumen lieber Vinyl, Laminat oder Parkett?“, „Wie wichtig ist eine gute Trittschalldämmung und wie berechne ich die korrekte Materialmenge, die ich für meinen neuen Bodenbelag benötige?“

Gabi Meyer, eine Teilnehmerin, erklärt: „Ich möchte mich über Materialien für den Boden im Wohn- und Schlafzimmer und Arbeitstechniken beraten lassen – und erfahren, wie man das alles umsetzt.“ Entsprechend lässt sie sich an den zwölf Stationen informieren. Die meisten Frauen gehen mit gezielten Fragen auf die Mitarbeiter an den Stationen zu. Zwischendurch knüpfen sie auch untereinander Kontakt.

Mitarbeiter demonstrieren das Verlegen von Klick-Vinyl

An den Mitmachstationen zur Verarbeitung von Vinyl und Laminat sind von Beginn gleich mehrere Besucherinnen aktiv. Ein Mitarbeiter demonstriert, wie Klick-Vinyl verlegt wird. Die Platten werden entsprechend zusammengelegt und zusammengeschlagen, was Besucherin Amila Görtz dann selbst ausprobiert. Die 21-Jährige ist mit ihrer Mutter Hilde und mit ihrer Schwester Lara zum Workshop gekommen. „Ich habe meine erste eigene Wohnung und möchte bei der Renovierung Geld sparen“, erklärt sie. Sie wolle die Böden im Schlaf-, Wohn- und Badezimmer erneuern. Das Vinyl-Verlegen findet sie nicht so schwer. Sie informiert sich später auch über das Material zur Wärmedämmung.

Gerd Haberland zeigt beim Workshop für Frauen im Laminat Depot in Mülheim, wie das Silikonieren funktioniert. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Wie bearbeitet man Laminat mit einer Spitz- und Kombizange? Wie setzt man eine Stichsäge ein? Die Frauen lernen es. Sie klopfen die Leisten der Laminatplatten mit viel Spaß zusammen. An einer weiteren Station geht es ums Bad. Nebenan gibt es Tipps zur Treppenmodernisierung. Wie erneuert man einzelne Stufen, wie die gesamte Treppe? Eine Besucherin ist besonders angetan und erklärt: „Eigentlich wollte ich erst den Boden im Schlafzimmer machen. Das verschiebe ich jetzt und fange mit der Treppe an.“

Wie man Bodenbeläge reinigt und pflegt

Auch über die Reinigung und Pflege verschiedener Bodenbelagsmaterialien informieren die Experten. Es geht darum, Kratzer auf dem Vinylboden zu beseitigen und Flecken mit einem bestimmten Sprühmittel zu entfernen. „Das hat etwas mit Chemie, Wasser, Zeit und Mechanik zu tun“, erklärt der zuständige Mitarbeiter.

Mülheim Weitere Workshops Das Unternehmen Laminat-Depot bietet den Frauen-Workshop auch in seinen anderen Filialen in NRW an. Die meisten Teilnehmerinnen am Workshop „Selbst ist die Frau“ in Mülheim kamen aus anderen Städten wie Ratingen und Moers, weil sie ihre handwerklichen Projekte schnell umsetzen wollen. In Mülheim hat der Frauen-Workshop jetzt zum dritten Mal stattgefunden und ist auch weiterhin ein Mal pro Jahr geplant.

Die Beratung kommt gut an bei den angehenden Heimwerkerinnen. Am Ende fühlen sich alle inspiriert, ihre geplanten Bodenprojekte umzusetzen. So sagt eine Besucherin, die in ihrem Einfamilienhaus den Boden erneuern möchte: „Ich habe viel dazugelernt. Ich habe mich mit Laminat befasst und auch welches ausgesucht.“ Auch eine andere Teilnehmerin lobt den Workshop. Sie weiß nun, wie man Fußleisten anbringt.