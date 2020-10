Feuerwehr Mülheim: Feuerwehr rückte vier Mal in 35 Minuten aus

Mülheim. Die Feuerwehr hatte am Freitagmorgen viel zu tun. Vier Mal wurde sie innerhalb von 35 Minuten gerufen - zu Bränden und einem Verkehrsunfall.

Viermal innerhalb von 35 Minuten wurde am Freitag die Feuerwehr gerufen. Den Anfang machte um 8.25 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Worringer Reitweg. Mehrere Einheiten der Feuerwache Broich machten sich auf den Weg in den Uhlenhorst. Dort war ein Kleintransporter mit einem SUV kollidiert. Beide leicht verletzten Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut.

Um 8.27 Uhr wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder auf der Prinzeß-Luise-Straße gemeldet. Der gemischte Löschzug aus Einheiten der Feuerwache Broich und Heißen konnte aber schnell Entwarnung geben. Der Brand konnte vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch den Bewohner selbst gelöscht werden. Dieser wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus transportiert.

Drei Löschzüge unterwegs

Um 8.29 Uhr machte eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb auf sich aufmerksam. Da bereits beide Löschzüge im Einsatz waren, wurde Tagesdienstalarm ausgelöst. Die Kollegen des Tagesdienstes, alle ausgebildete Berufsfeuerwehrmänner, rückten mit einem weiteren Löschzug zur Moselstraße aus. Auslösender Grund waren Schleifarbeiten im Gebäude.

Um 9 Uhr schließlich meldete sich eine weitere Brandmeldeanlage. Freie Einheiten von vorherigen Einsatzstellen wurden zur Schloßstraße geschickt. In einem Geschäfts- und Ärztehaus konnte aber kein Brand festgestellt werden.