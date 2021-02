Mülheim: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Wohnungsbrand an der Gneisenaustraße in Mülheim-Heißen

Mülheim. Bei einem Wohnungsbrand in Mülheim-Heißen ist am Dienstagabend ein Mann verletzt worden. Die Wohnung ist unbewohnbar.

Ein Mann hat sich bei einem Wohnungsbrand in Mülheim-Heißen eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Einsatzkräfte hatten ihn am Dienstagabend gegen 21 Uhr aus einer verqualmten Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Gneisenaustraße gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Sie konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Seine Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Angaben zur Brandursache und dem entstandenen Schaden gab es zunächst nicht. (mit dpa)