Ein Kellerbrand in der Boverstraße hat die Feuerwehr Mülheim am Samstag beschäftig. Die Straße war gut eine Stunde wegen des Einsatzes gesperrt. (Symbolfoto)

Einsatz Mülheim: Feuerwehr löscht Kellerbrand in Boverstraße

Mülheim. Die Feuerwehr Mülheim hat einen Kellerbrand in der Boverstraße gelöscht. Dinge, die im Keller gelagert waren, waren in Brand geraten.

Ein Kellerbrand in der Boverstraße ließ die Feuerwehr Mülheim am Samstagnachmittag ausrücken: Gegen 14.55 meldeten zwei Anrufer den Brand.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren der Kellerbereich sowie Teile des Wohngebäudes bereits verraucht. Da einige in dem Objekt befindliche Rauchwarnmelder ausgelöst hatten, befanden sich sämtliche Anwohner bereits vor dem Haus. Ein Anwohner wurde zur Untersuchung an die Besatzung des Rettungsdienstes übergeben, er musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Keller gelagerte Dingen waren in Brand geraten

Durch die Feuerwehr wurde ein Trupp unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in dem Keller eingesetzt. Hier war Inventar in Brand geraten. Weiterhin wurden die angrenzenden Gebäudebereiche durch Einsatzkräfte der Feuerwehr in Bezug auf eine Rauchausbreitung kontrolliert.

Nach abschließenden Lüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben werden. Für die Einsatzdauer von ca. 60 Minuten war die Boverstraße für den Verkehr gesperrt. (red)

