Feuerwehr-Einsatz Mülheim: Feuerwehr bekämpft Balkonbrand in Innenstadt

Mülheim. Ein Balkonbrand hat am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz in Mülheim ausgelöst. Der Bewohner verhinderte aber selbst das Schlimmste.

Ein Hausbewohner hat am Freitagabend in Mülheim einen Balkonbrand erfolgreich bekämpft. Gegen 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr zur Leineweberstraße in der Innenstadt aus. Als sie eintraf, waren die Flammen aber schon gelöscht. Es qualmte nur noch.

Mit 16 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort, um dem Brand im dritten Obergeschoss von der Ruhrstraße aus endgültig den Garaus zu machen, hieß es auf Anfrage in der Leitstelle.

Bewohner hatte Feuerlöscher griffbereit

Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute vor, um die letzten Glutnester zu bekämpfen. Der Bewohner hatte mit einem Feuerlöscher vorgearbeitet, lobte ein Feuerwehrmann: „Sowas hat nicht jeder in der Wohnung.“

Zur Brandursache gab es von der Feuerwehr am Abend keine Einschätzung. Ein Blumenkasten habe gebrannt, hieß es aus der Leitstelle. Von einer Drehleiter aus wurde auch die Hausfassade auf Glutnester begutachtet. Entdeckt wurde nichts mehr. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

