Kriminalität Mülheim: Falsche Polizisten rufen in Speldorf und Broich an

Die Polizei warnt aktuell am Dienstagvormittag vor den Anrufen falscher Polizisten in Mülheim. Anwohner der Langensiepenstraße in Speldorf werden derzeit vermehrt von Betrügern angerufen, die es auf Geld und Schmuck der Opfer abgesehen haben.

Die Polizei hat bereits Kenntnis von sechs Anrufen, es könnten aber auch schon mehr sein, vermutet eine Polizeisprecherin. Die Täter melden sich immer mit unterschiedlichen Namen. Diese Häufung habe man auch in Essen beobachtet, wo es zuletzt viele Anrufe in einer einzigen Straße gegeben habe, so die Polizei. Ein Anruf sei dabei leider für die Betrüger erfolgreich gewesen, und die Täter konnten Beute machen.

Auch im Bereich Broich habe es am Dienstagvormittag Anrufe von Personen gegeben, die sich als Polizisten oder Kriminalbeamte ausgaben, so die Polizei, die von einer hohen Dunkelziffer ausgeht. Wer einen verdächtigen Anruf bekommt, dem rät die Polizei: Legen Sie einfach auf und rufen Sie die echte Polizei unter der Notrufnummer 110 an.