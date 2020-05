Mülheim: Evangelische Kirche feiert Gottesdienst im Autokino

Am Flughafen Mülheim-Essen wird am Samstag Gottesdienst gefeiert.

Mülheim. Die evangelische Kirche feiert am Samstag zum ersten Mal Gottesdienst im Autokino am Flughafen. Kostenlose Tickets gibt’s nur im Internet.

Die Vereinte Evangelische Kirchengemeinde in Mülheim lädt zum Gottesdienst ins Autokino am Flughafen. In Zusammenarbeit mit der WDL Luftfahrgesellschaft heißt es am Samstag, 9. Mai, um 12.30 Uhr: „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.“

Pfarrerin Annegret und Pfarrer Justus Cohen werden den Gottesdienst gestalten, zusammen mit Detlef Hilder am Keyboard und Sängerin Felicia Friedrich. Schon seit Mitte März wirkt das Ehepaar an den Online-Gottesdiensten aus der Petrikirche mit, die jeden Sonntag um 11.15 Uhr bei Youtube ausgestrahlt werden.

Kostenlose Tickets für Gottesdienst am Autokino

An der Grugahalle, beim Essener Pendant des Mülheimer Autokinos, fand bereits Ende April ein Gottesdienst statt: Der war ein voller Erfolg, alle Plätze waren belegt. Deswegen müssen für Samstag auch Tickets besorgt werden, auch wenn der Besuch kostenlos ist. Infos: vek-muelheim.de oder autokino-ruhr.de.

Nach dem Gottesdienst geht es am Flughafen wieder mit Filme weiter: Um 16 Uhr läuft am Samstag „Toy Story 4“, um 19 Uhr „Bad Boys for life“. Sonntag steht um 13 Uhr „Wickie und die starken Männer“ auf dem Programm, um 16 Uhr der neue „Aladdin“ mit Will Smith und um 19 Uhr das Drama „Flight“.