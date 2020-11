Mülheim/Essen: Polizei stellt an Bahnhöfen Waffen sicher

Die Bundespolizei fand bei Kontrollen am Essener und Mülheimer Hauptbahnhof am Wochenende zahlreiche verbotene Waffen.

Am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr hatte eine Streife der Bundespolizei einen 18-jährigen Mann im Mülheimer Hauptbahnhof kontrolliert und bei ihm ein Einhandmesser und ein Pfefferspray sichergestellt. Gegen den in Mülheim wohnhaften Mann wurde ein Bußgeldverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Zahlreiche Messer und ein Schlagring sichergestellt

Auch in andere Bahnhöfen wurde die Bundespolizei fündig. In Essen führte ein polizeibekannter 20-Jähriger einen Elektroschocker mit sich. Bei einem 18-Jährigen aus Heiligenhaus, ebenfalls ein bekannter Gewalttäter, fand sich bei der Kontrolle im Essener Hauptbahnhof ein Springmesser mit einer mehr als acht Zentimeter langen Klinge. Ein 14-Jähriger, auch ein 16- und ein 30-Jähriger hatten ein Einhandmesser bei sich, ein polizeibekannter Gelsenkirchener ein Butterfly-Messer, ein 17-Jähriger einen Schlagring.

