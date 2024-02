Mülheim erlebt magische Musicalnacht mit weltbekannten Hits

Auch das „Phantom der Oper“ ist bei der Nacht der Musical in der Mülheimer Stadthalle zu hören.

Mülheim Große Musicalgala: Mülheims Stadthalle wird zur Bühne für „Cats“, „Phantom der Oper“ und „Rocky Horror Show“-Stars. So kann man dabei sein.

Eine abwechslungsreiche Gala kommt nach Mülheim: Die Nacht der Musicals gastiert Ende März in der Stadthalle. Die Darsteller bringen musikalische Höhepunkte mit.

Broadway-Atmosphäre in der Mülheimer Stadthalle: In einer über zweistündigen Show präsentieren die Darstellerinnen und Darsteller Highlights aus den bekanntesten Musicals - und das eindrucksvoll und stimmungsstark, wie der Veranstalter verspricht. Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt der internationalen Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern.

Weltbekannte Hits aus Musical-Produktionen in der Mülheimer Stadthalle

Weltbekannte Hits aus dem aktuellen Broadway-Musical „Moulin Rouge” werden genauso zu hören sein, wie die Sensationsmusicals „The Greatest Showman” und „Die Eiskönigin“ mit dem Song „Frozen”. Nicht fehlen dürfen auch Welterfolge wie „Der König der Löwen“, „Tanz der Vampire“, „Mamma Mia“, „We Will Rock You“, „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Die Rocky Horror Show“, „Elisabeth“, „Grease“ und die „West Side Story“. Erstmals treffen nach Auskunft der Veranstalter Songs aus dem preisgekrönten Musical „Moulin Rouge“ auf die geheimnisvollen Rhythmen Afrikas aus „König der Löwen“.

[+++ Veranstaltungen Mülheim: Tipps & Termine im Freizeitkalender +++]

Auf Tournee durch Deutschland und Österreich macht die Nacht des Musicals am Mittwoch, 27. März, in der Mülheimer Stadthalle Station, Karten (44 bis 97 Euro) gibt es unter www.dienachtdermusicals.show und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Veranstaltungen in Mülheim - Mehr zum Thema

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim