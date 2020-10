Mülheim: Eppinghofer Werkstattwoche unter Coronabedingungen

Mülheim. Die zehnte Eppinghofer Werkstattwoche lädt Anwohner und Gäste in den Stadtteil. Zu Coronazeiten ist eine Teilnahme nur nach Anmeldung möglich.

Ein runder Geburtstag ist immer ein besonderer Anlass, doch die inzwischen zehnte „Eppinghofer Werkstattwoche“ muss sich in diesen Zeiten auch an Corona-Bedingungen halten. Das Programm startet offiziell erst am Montag, doch schon am Freitag, 2. Oktober, können Kindergartenkinder im Gemeindezentrum an der Auerstraße bunte Mosaikbilder gestalten. Der Beginn ist um 16.15 Uhr, eine Anmeldung ist in Corona-Zeiten unbedingt erforderlich. (Tamara Busch, 0157 39 36 04 02).

Das diesjährige Motto lautet: „Eppinghofen - ein buntes Mosaik“

„Eppinghofen - ein buntes Mosaik“ ist das diesjährige Motto der Eppinghofer Werkstattwoche vom Montag, 5. bis Freitag, 9. Oktober. Es gibt tägliche Angebote, vor allem für Kinder, wie das Gestalten einer Tischplatte mit Mosaikfliesen im Familienzentrum Fiedelbär (Hans-Böckler-Platz 11), oder das Basteln von Windlichtern in der DRK- Kindertageseinrichtung „Die Rettungszwerge“ (Löhstraße 61). Das schon existierende „Eppinghofer Memory“ wird kommende Woche erweitert; täglich kann man auch in der Gemeinschaftsgrundschule am Dichterviertel Bienenwachstücher selbst gestalten.

In der Volkshochschule an der Aktienstraße 45 gestalten Mütter der Astrid Lindgren-Schule „Ein Mosaik aus Kissen“ (Dienstag, 8.30 bis 11.30 Uhr); im Jugendzentrum Stadtmitte (Georgstraße 24) werden aus gespendeten Stoffresten Patchworkstaschen hergestellt (Donnerstag, 9 bis 12 Uhr).

Veranstaltungen auch für interessierte Gäste

Neben den internen Veranstaltungen der teilnehmenden Eppinghofer Einrichtungen gibt es auch Angebote, an denen alle Interessierte teilnehmen können. So fahren die PIA-Stadtdienste am Donnerstag, 8. Oktober, ab 10 Uhr mit der Fahrrad-Rikscha durch Eppinghofen (Anmeldung bei Lena Spörl im Stadtteilmanagement, Heißener Straße 16-18 oder unter 0208/455 5192). Einen „Geschichtenteppich“ gestalten Frauen am Mittwoch, 7. Oktober, gemeinsam aus gefilzter Wolle im Jugendzentrum Stadtmitte, 9.45 bis 12.45 Uhr. Zu einem gemeinsamen Frühstück zuvor ist Mitgebrachtes erwünscht.

Mehr Infos zur zehnten Eppinghofer Werkstattwoche finden Interessierte im Internet unter eppinghofen.muelheim-ruhr.de oder auch beim Stadtteilmanagement unter 0208/455 5192. Dort kann man sich auch über Anmeldemöglichkeiten informieren.