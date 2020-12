Mülheim-Eppinghofen: 26-Jähriger schlägt auf Polizisten ein

Ein 26-Jähriger aus Dortmund ist am Wochenende in Mülheim festgenommen worden, nachdem er Polizisten geschlagen und getreten hatte. (Symbolbild)

Mülheim. Ein 26-Jähriger ist bei einer Polizei-Kontrolle auf der Eppinghofer Straße in Mülheim ausgerastet. Er schlug und trat auf die Beamten ein.

Ein 26-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Polizisten angegriffen. Ein Streifenwagen hatte den Mann gegen 1.20 Uhr auf der Eppinghofer Straße in Mülheim kontrolliert.

Der 26-Jährige, der laut Polizei stark nach Marihuana gerochen hat, ergriff die Flucht. In einem Park an der Charlottenstraße konnten ihn die Beamten festhalten. Dabei wehrte sich der Mann und schlug auf die Polizisten ein. Als der Angreifer zum Pfefferspray eines Polizisten griff, um es offenbar an sich zu reißen, fielen alle Beteiligten zu Boden. Auch dort schlug und trat der Mann auf die Beamten ein, konnte aber schließlich nach dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt und festgenommen werden.

[Keine Nachrichten mehr aus Mülheim verpassen! Abonnieren Sie hier den WAZ-Newsletter]

Zwei Polizisten verletzt: Schürfwunden und Prellungen

Der 26-Jährige stammt aus Dortmund. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Marihuana in einer Hosentasche. Zudem wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen den Flüchtigen bestand. Er wurde festgenommen und nach kurzer ärztlicher Behandlung zur Polizeiwache verbracht.

Bei der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Sie erlitten Prellungen und Schürfwunden am gesamten Körper. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.