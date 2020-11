Mülheim: Energieversorger Medl warnt vor dubiosen Anrufen

Medl-Kundinnen und -Kunden in Mülheim wurden von einem Unbekannten angerufen. Der Energieversorger warnt: Keine Daten herausgeben!

Mülheim. Vor dubiosen Anrufen warnt aktuell der Mülheimer Energieversorger Medl: Ein gewisser „Herr Benjamin“ hat am Telefon Kundendaten abgefragt.

Von verdächtigen Anrufen berichten in diesen Tagen Medl-Kunden in Mülheim: Ein gewisser „Herr Benjamin“ meldet sich und gibt sich als Mitarbeiter des Energiedienstleisters aus. Er erfragt am Telefon Preise, Abschlagshöhen und Zählernummern, angeblich um Tarife zu überprüfen.

Verdacht: Anrufer kassiert Provisionen für Anbieterwechsel

Die Medl warnt: Der eigene Energieversorger fragt diese Daten niemals ab. Vielmehr leite der Anrufer wohl ohne Einverständnis der Kunden einen Anbieterwechsel ein und kassiere Provisionszahlungen. Man solle keine Bank- oder Vertragsdaten herausgeben, sich nicht unter Druck setzen lassen. Weitere Infos gibt es beim Medl-Kundenservice unter 0208/4501-333 .

