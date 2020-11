Mülheim: Endspurt beim großen ADFC-Fahrradklima-Test

Welche Note geben Radler dem Radverkehr in Mülheim? Beim ADFC-Fahrradklimatest 2020 soll das herauskommen.

Mülheim. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist auf der Zielgeraden, noch bis 30. November können Radfahrer eine Note für Radfreundlichkeit in ihrer Stadt geben.

Wie sieht die Situation für Radfahrer in Mülheim aus? Beim ADFC-Fahrradklimatest 2020 kann man sich dazu äußern und eine Note für die Fahrradfreundlichkeit vergeben. Noch bis zum 30. November sind Bewertungen möglich, danach werden die Angaben analysiert. Am 16. März 2021 sollen dann die Gewinnerstädte ausgezeichnet werden.

ADFC hegt die Hoffnung auf eine Verkehrswende

Der Fahrradklima-Test, der vom ADFC im Auftrag des Verkehrsministeriums durchgeführt wird, steht alle zwei Jahre an. Bisher haben sich diesmal schon rund 170 000 Menschen (357 Mülheimer) beteiligt und ihre Städte oder Gemeinden bewertet. Damit ist die Teilnehmerzahl von 2018 schon übertroffen.

„Ob und wie selbstverständlich die Leute ihr Rad benutzen, hängt im Wesentlichen davon ab, ob sie sich sicher, komfortabel und respektiert im Straßenverkehr fühlen“, sagt Gudrun Fürtges von den Mülheimer ADFC-Aktiven. Auf den Straßen sehe man immer mehr Lastenräder, Familienkutschen, Tandems, E-Bikes, Fahrradrikschas und Dreiräder. „Das macht uns Hoffnung auf die gewünschte Verkehrswende auch in unserer Stadt“, meint Fürtges. „Die Teilnahme vieler Mülheimer etwa an der Fahrradsternfahrt nach Düsseldorf und am Kinderfahrradfestival zeigen die richtige Richtung an.“

„Schaffe eine Infrastruktur – und die Radler werden kommen!“

In vielen großen Metropolen der Welt habe das Fahrrad einen viel größeren Anteil am Verkehr als zuvor. „Schaffe eine Infrastruktur – und die Radler werden kommen“ heiße die Devise der Planer. Dabei gehe es nicht nur um Sicherheit, sondern auch um gute Wegweisung, praktikable Umfahrungen von Baustellen, „gerechte Ampelschaltungen“ und die Pflege der Radwege bei Laub, Eis und Schnee.

„Das Fahrrad ist bekanntlich die Antwort auf viele Probleme, vom Klimaschutz über die Stauvermeidung und Gewinnung von Lebensraum für Mensch und Natur bis zur Gesundheitsförderung. Der Umstieg auf diese aktive, belastungsarme Bewegungsform sei gewinnreich und attraktiv.

2018 war die Note nicht ganz befriedigend

Je mehr Bewertungen, desto aussagekräftiger wird der ADFC-Fahrradklima-Test 2020, meint Gudrun Fürtges. „Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Umfrage in 2018 ergab für Mülheim eine noch nicht ganz befriedigende Durchschnittsnote mit unterschiedlichen Ergebnissen zu Sicherheit, Komfort und Services.“

Am einfachsten ist die Teilnahme im Internet (circa 10 Minuten) unter fahrradklima-test.adfc.de , aber in der Radstation am Hauptbahnhof liegen auch Papierfragebögen zum Ausfüllen aus. Radler, die schon jetzt Verbesserungsvorschläge machen wollen, melden sich unter https://mh-ideenmelder.hpadm.de .

