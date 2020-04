Mülheim: Einschränkungen an der Kaiserstraße/Werdener Weg

Mülheim Mülheim: Im Kreuzungsbereich von Kaiserstraße, Werdener Weg, Südstraße und Lohscheidt können Autofahrer am Dienstag nicht wie gewohnt abbiegen.

Im Kreuzungsbereich von Kaiserstraße, Werdener Weg, Südstraße und Lohscheidt nahe der Stadtmitte werden am Dienstag, 21. April, Straßenbauarbeiten durchgeführt. Autofahrer können nicht wie gewohnt abbiegen.

Der Gleisbereich wird dazu abgesperrt, folgende Fahrten sind nicht möglich: Abbiegung von der Kaiserstraße (stadtauswärts) nach links in die Südstraße; Abbiegung vom Werdener Weg (stadteinwärts) nach links in den Lohscheidt; Abbiegung von der Südstraße nach links in den Werdener Weg und geradeaus in den Lohscheidt; Abbiegung vom Lohscheidt nach links auf die Kaiserstraße bzw. geradeaus in die Südstraße. Die Einschränkungen gelten etwa von 8 bis 15 Uhr.