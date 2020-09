Mülheim: Eingesperrte Mutter schrie aus dem Fenster um Hilfe

Mülheim. Die Feuerwehr Mülheim musste am Freitag zu einem Einsatz an der Leineweberstraße eilen: Eine Frau war eingesperrt – und ihre Kinder in Gefahr.

Glück im Unglück hatte eine Familie am Freitagnachmittag an der Leineweberstraße. Per Hilferuf aus einem Fenster ihrer Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses hatte die Mutter auf ihre missliche Lage aufmerksam gemacht: Sie sei in einem Zimmer eingesperrt, schrie die Frau panisch in den Hinterhof, und der Herd in der Küche angeschaltet. Die Kinder im Nebenzimmer seien in großer Gefahr, so die aufgeregte Mutter.

Ein Redakteur dieser Zeitung alarmierte sogleich die Feuerwehr. Diese brach die Wohnungstür auf, befreite die eingeschlossene Frau und löschte das Essen auf dem Herd ab.

Feuerwehr war zum Glück rechtzeitig vor Ort

Die Wohnung wurde gut gelüftet. Verletzt wurde niemand. „Wir waren zum Glück rechtzeitig da“, so ein Sprecher der Feuerwehr. „Die Sache hätte schlimm ausgehen können – ein Brand hätte sich leicht entwickeln können.“