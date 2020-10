Mülheim: Ein Mangelhaft für die Digitalisierung an Schulen

Die Digitalisierung lässt an vielen Schulen noch zu wünschen übrig, so eine WDR-Umfrage.

Mülheim. Nach einer WDR-Umfrage geben Mülheimer Schulen der Digitalisierung mit einer 5,2 eine schlechte Note. Nur wenige Mülheimer Schulen machten mit.

Bei einer WDR-Umfrage unter über 1000 NRW-Schulleitern bekam die Digitalisierung an Schulen keine guten Noten. Viele Schulen, so das Ergebnis, fühlen sich in Sachen Digitalisierung überfordert. Die digitale Ausstattung an Schulen wird laut WDR im Schnitt mit einer 3,8 benotet. In Mülheim war die Benotung mit einer 5,2 besonders schlecht.

Allerdings, auch das findet man im WDR-Bericht, haben in Mülheim auch nur sechs von insgesamt 36 Schulen mitgemacht, was einer Antwortquote von 16,7 Prozent entspricht. Das Fazit der NRW-Umfrage: Es fehlen an Schulen die Geräte und die passende Fortbildung - und wenn überhaupt Geräte da sind, müssen sich oft die Lehrer in ihrer Freizeit um deren Wartung kümmern. Diese Daten belegen laut WDR, dass an vielen Schulen Nachholbedarf bestehe.

Die Unterschiede zwischen den Kommunen sind breit gestreut. Im Kreis Coesfeld sieht es nach den WDR-Zahlen mit einer Bewertung von 2,6 eigentlich ganz gut aus. Die Ausstattung von Schulen mit digitalen Geräten schwanke je nach Ort stark, so der WDR.