Mülheim: Diensthund Krabat stellt Einbrecherinnen im Schrank

Mülheim. Die Mülheimer Polizei hat einen getreuen Gehilfen: Diensthund Krabat. Nach einem Einbruch am Montag stellte er sein Können erneut unter Beweis.

Zwei Frauen sollen am Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Max-Halbach-Straße eingebrochen sein. Womit sie höchstwahrscheinlich nicht gerechnet haben: Die Polizei tauchte rasch vor Ort auf und brachte einen treuen Gehilfen mit: Diensthund Krabat. Der Malinois hatte schnell eine Fährte.

Eine beschädigte Terrassentür und Geräusche aus dem Keller: Für die herbeigeeilten Polizisten war die Sache schnell ziemlich eindeutig. Mit Hilfe von Krabat durchsuchten sie alle Wohnräume. Eine Zeugin hatte zuvor gegen 14.20 Uhr eine verdächtige Person an dem Einfamilienhaus gemeldet.

Mülheimer Polizeihund nahm rasch eine menschliche Witterung auf

Im Bereich des Untergeschosses habe Krabat bald eine menschliche Witterung aufgenommen, so die Beamten. „Trotz mehrfacher Aufforderung machte aber niemand auf sich aufmerksam, sodass der Keller ebenfalls durchsucht wurde.“ Krabat habe schließlich zwei Tatverdächtige gefunden, die in einem Schrank steckten. Er habe seinen Fund durch lautes Bellen angezeigt, außerdem durch Ziehen an dem Jackenärmel einer der Tatverdächtigen.

Krabat im Einsatz der Polizei Mülheim/Essen. Foto: Polizei Essen

Nach kurzer Ansprache der Hundeführerin kletterten schließlich eine 26-Jährige und eine 20-Jährige aus besagtem Schrank. Die Beamten durchsuchten die Tatverdächtigen, stellten Einbruchswerkzeug sowie mutmaßlich gestohlenes Bargeld sicher. Die Frauen wurden vorläufig festgenommen; gegen sie werde nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt, hieß es.

