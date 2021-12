Kinderimpfungen in Mülheim: Wie der erste Tag verlaufen ist

Auch der achtjährige Len wurde am Freitag in Mülheim geimpft – und zwar von dem Essener Arzt Dr. Norbert Bönninghoff. Die Kinder erhielten Biontech, allerdings nur ein Drittel der Impfdosis, die Erwachsene üblicherweise bekommen.

Mülheim. Seit Freitag werden in Mülheim auch Fünf- bis Elfjährige gegen Covid 19 geimpft. Was ihre Eltern und Großeltern zu diesem Schritt veranlasst hat.

Im Kampf gegen das Coronavirus startete am Freitag im Berufskolleg an der Kluse in Mülheim das Kinderimpfen der Fünf- bis Elfjährigen. Gesundheitsdezernentin Dr. Daniela Grobe, Ordnungsdezernent Frank Steinfort und der leitende Impfarzt Thomas Franke sprachen einhellig von einem gelungenen Auftakt. Sechs Impfärzte waren im Einsatz, unterstützt von Mitarbeitenden der Berufsfeuerwehr, des Wachdienstes Vollmer und Zeitarbeitskräften. Letztere registrierten alle impfwilligen Kinder, die mit ihren Eltern zum Berufskolleg Stadtmitte gekommen waren, um sich mit Biontech versorgen zu lassen.

Allein in den ersten beiden Stunden zwischen 14 und 16 Uhr ließen sich 152 Kinder den Anti-Corona-Piks geben, bis 18.30 Uhr waren es 200. Unter den kleinen Kandidaten waren auch Impftouristen, deren Eltern sich über das Angebot in der Nachbarstadt Mülheim freuten. Manche Kinder nahmen die Impfung cool: „Ich habe gar nichts gespürt.“ Andere verdrückten unter schmerzlichem Wehklagen die eine oder andere Träne und mussten nach der Impfung im Ruheraum von ihren Müttern getröstet werden, ehe es nach 15 Minuten Wartezeit wieder nach Hause ging.

„Die meisten Kinder haben die Impfung ohne Widerstand angenommen. Man hat gemerkt, dass alle Eltern und Kinder gut vorbereitet waren. Die Kinder bekommen ein Drittel der Dosis, die wir Erwachsenen spritzen. Die ständige Impfkommission empfiehlt die Kinderimpfung im Falle einer Vorerkrankung des Kindes oder einer Vorerkrankungen der Eltern oder Großeltern. Aber wir überlassen die Entscheidung den Eltern und impfen jedes Kind, das mit ihnen zu uns kommt“, erklärte Kinderärztin Dr. Özlen Bostanci aus dem Gesundheitsamt während einer kurzen Pause.

„Die meisten Eltern und Kinder kommen mit etwas nachdenklichen Minen zum Impfen, aber alle kommen erleichtert und lächelnd wieder heraus“, schilderte Frank Steinfort, der den kommunalen Corona-Krisenstab leitet, seine Beobachtungen. „Und wie war es?“, fragt er immer wieder die frisch-geimpften Kinder und ihre Eltern, die das Impflokal verlassen.

Mehrfach bekommen Grobe und Steinfort etwas zu hören, was leitende Beamte der Stadt eher selten hören. Ehrliches Lob und Dankbarkeit spricht aus spontanen Reaktionen: „Das ist hier toll organisiert. Das lief wie am Schnürchen. Das ist für uns ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.“

In den Gesprächen mit Eltern wird deutlich, dass sie sich von der Impfung für ihre Kinder vor allem angesichts der neuen und hochansteckenden Omikron-Variante mehr Sicherheit versprechen. „Ich bin selbst gegen alles geimpft und habe auch meine Kinder gegen alles impfen lassen. Warum sollte ich sie jetzt nicht auch gegen das Corona-Virus impfen lassen“, sagt eine Mutter. Viele Erwachsene erhoffen sich durch die Impfung neben mehr Sicherheit auch mehr Freiheit, „nachdem unsere Kinder in der Corona-Pandemie schon auf so vieles verzichten mussten“.

In machen Gesprächen mit Eltern und Großeltern werden Familienschicksale deutlich – zum Teil schwere und lebensbedrohliche Erkrankungen –, die die Impfbereitschaft deutlich erhöht haben. Für Gesundheitsdezernentin Dr. Daniela Grobe ist klar: „Wir leisten mit diesem niederschwelligen Impfangebot für Kinder einen Beitrag zur Hebung der Impfquote und damit zur Entlastung der Kliniken und zur langfristigen Überwindung der Corona-Pandemie.“

