Die Brücke am Kassenberg wird am kommenden Donnerstagvormittag, 23. April, zwischen 9 und 11 Uhr für Wartungsarbeiten gesperrt.

Brückenarbeiten Mülheim: Die Brücke am Kassenberg wird Donnerstag gesperrt

Mülheim Wartungsarbeiten: Die Brücke am Kassenberg wird Donnerstag angehoben und ist dann gesperrt. Fußgänger und Radfahrer müssen dann ausweichen.

Die Brücke am Kassenberg wird am kommenden Donnerstagvormittag, 23. April, zwischen 9 und 11 Uhr für Wartungsarbeiten gesperrt. Die Brücke am Kraftwerk ist eine Hubbrücke, die bei Hochwasser hochgefahren werden kann.

Am Donnerstag wird das Brückenfeld über einen Hubmechanismus angehoben, damit Wartungsarbeiten durchgeführt werden können, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Im angehobenen Zustand ist die Brücke nicht mehr begehbar. Fußgänger und Radfahrer werden daher gebeten, die Ruhr über die Schloßbrücke zu überqueren.