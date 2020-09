Mülheim: Diagnosezentrum vergibt Termine auch im Internet

Eine Autoschlange vor dem Drive-In zur Corona-Testung in Mülheim. Mit Online-Terminvergaben hofft die Stadt nun auf weniger Warteschlangen.

Mülheim. Drei Stunden Wartezeit vor dem Diagnosezentrum für Corona-Tests. Die Stadt Mülheim will die Situation nun entschärfen. Mit Online-Terminvergaben.

Im Mülheimer Diagnosezentrum für Corona-Tests werden nun Terminvergaben für Menschen mit Krankheitssymptomen probeweise via Internet vergeben.

Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, hat der Corona-Krisenstab unter Beteiligung des Vertreters der kassenärztlichen Vereinigung beschlossen, dass ab kommenden Montag die Patienten mit Symptomen, die vom Hausarzt eine entsprechende Überweisung bekommen haben, über das Internet einen Termin in den Vormittagsstunden im Diagnosezentrum an der Mintarder Straße buchen können.

Test läuft vorerst bis zu den Herbstferien

Krisenstabsleiter Frank Steinfort und der Vertreter der kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Stephan von Lackum, wollen diese Regelung als Test bis zu den Herbstferien laufen lassen. „Wir glauben, hiermit einen guten Service zur Verminderung der Wartezeiten für die Menschen anzubieten, die ansonsten bei Wind und Wetter vor dem Diagnosezentrum auf ihren Abstrich warten müssten.“

Die ersten Buchungen für den kommenden Montag (14. September) sind ab diesem Freitag möglich. Personen ohne Internetzugang können sich an das Kommunikationscenter der Stadt unter 455-0 wenden.