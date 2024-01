Mülheim: Cousin Ibrahima Barrys fordert unabhängige Autopsie

Amadou Touré, Cousin des zu Tode gekommenen Ibrahima Barry, forderte zur Mülheimer Kundgebung auf dem Kurt-Schumacher-Platz Gerechtigkeit und Aufklärung. Die Familie strebt eine zweite Autopsie an.

Mülheim Zur Kundgebung in der Mülheimer Innenstadt äußern sich Freunde und der Cousin des verstorbenen Ibrahima Barry. Wer war der Geflüchtete wirklich?

„Gerechtigkeit für Ibrahima“ - rund 80 Menschen forderten auf dem Kurt-Schumacher-Platz erneut die Aufklärung der Umstände, die zum Tod des Guineer Ibrahima Barry geführt hatten. Unter ihnen waren am Freitagnachmittag auch Freunde des Verstorbenen sowie ein Cousin, der im Kontakt mit Barrys Familie stehen und noch am Mittwoch vor den Ereignissen mit ihm gesprochen haben soll. Die Frage einer zweiten Autopsie wird dringlicher.

Denn nicht nur für Amadou Touré, Cousin des Verstorbenen, gibt es erheblichen Klärungsbedarf, auch für Barrys Eltern, die in Guinea leben: „Wie kann es sein, dass sechs Polizisten einen Taser benutzen mussten, um Ibrahima zu überwältigen? Sie haben doch alle Möglichkeiten“, fragt Touré. Zumal Ibrahima Barry eher ein schlanker, schmächtiger Typ gewesen sei. Die untersuchende Staatsanwaltschaft allerdings kommt anhand der Bodycam-Aufzeichnungen der beteiligten Polizisten zu dem Ergebnis, dass von Beginn des Einsatzes an bis zu den zwei Taserschüssen nur drei Beamte beteiligt waren. Erst danach seien weitere sechs Polizisten vor Ort gewesen.

Freunde des verstorbenen Guineer sagen: „Er war ein freundlicher, hilfsbereiter Mensch“

Doch Tourés Fragen und auch die der Eltern von Ibrahima Barry gehen weiter. So seien ihnen die angeblichen Funde von Kokain in seinem Blut ebenso wenig erklärlich wie die Aussagen, Barry hätte im Flüchtlingsdorf randaliert und Mitarbeiter wie auch die Polizei angegriffen. „Er war ein freundlicher, hilfsbereiter Mensch“, sagen zumindest ebenfalls Freunde des Verstorbenen, die am Freitagnachmittag ans Mikrofon gehen. Immer wieder unterbrachen sie ihre Beiträge mit der Forderung „Justice for Ibrahima“ - Gerechtigkeit für Ibrahima.

Doch wird sich der Fall objektiv aufklären lassen? Touré äußert Zweifel an den bisherigen Ergebnissen der staatsanwaltschaftlichen und polizeilichen Ermittlung, die sich bislang über Einzelheiten ausgeschwiegen hat - aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt: „Wir waren nicht dabei“, betont der Cousin, „er war allein mit den Polizisten. Wir wollen wissen, wie er zu Tode kam.“ Noch am Mittwoch zuvor sei Ibrahima Barry bei ihm in Köln gewesen, dort habe er sich nicht auffällig benommen.

„Und er hat jeden Tag mit seinem Vater und seiner Mutter telefoniert“, sagt Touré, die hätten doch etwas bemerken müssen. Auch psychische Probleme wollen die Familie und der Freundeskreis nicht bemerkt haben. Daher soll noch vor der Übersendung des Leichnams von Ibrahima Barry in seine Heimat eine zweite, unabhängige Autopsie stattfinden. Dafür allerdings fehle, so der Cousin, aktuell noch die Finanzierung.

Kritik an Racial Profiling bei der Polizei: „Es darf nicht sein, dass so etwas immer wieder passiert“

Entsetzt zeigten sich viele Rednerinnen und Redner der Kundgebung, die von einem Verbund verschiedener Kulturvereine organisiert wurde, über den Vorfall, „es darf nicht sein, dass so etwas immer wieder passiert“. Einige Beitragende schlugen dennoch moderate Töne an. „Dankbar“ sei man dafür, dass die Polizei für Sicherheit sorge, merkte eine Rednerin differenziert an, dass der Fall Ibrahima Barry noch nicht aufgeklärt sei und daher auf beiden Seiten - Polizei und Kritiker - mit Vorurteilen argumentiert würde. Doch es gebe eben auch Fälle von Rassismus, Racial Profiling und polizeilichen Übergriffen. Deshalb habe man das Recht, Transparenz und Aufklärung zu fordern: „Jeder Tote ist einer zu viel, egal, ob es ein Geflüchteter ist oder nicht.“

Ein umstrittenes Plakat sorgte auf der Kundgebung vorübergehend für Diskussion. Die Polizei ließ es prüfen, kam aber zu dem Schluss, dass es sich nicht um einen Verstoß handle. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Doch es gab auch scharfe Verbalattacken gegen die Polizei: Von der erneuten Anschuldigung, es habe sich bei dem umstrittenen Polizeieinsatz um „Mord“ gehandelt, bis zur aufgeheizten Skandierung „ganz Mülheim hasst die Polizei“, die aber schnell verstummte. Ein Banner, das von Nazis auf der Polizeiwache sprach, hatte bei den Beamten die Frage ausgelöst, ob dies strafrechtlich zu verfolgen sei. Hier aber kam die Polizei am Ende zu der rechtlichen Einschätzung, dass es sich nicht um einen Verstoß handle, wie ein Polizeisprecher antwortete.

Weitere Kundgebung angekündigt

So blieb die Kundgebung aus Sicht der Polizei bis zum Ende eine friedliche Veranstaltung. Schon am Samstag, 27. Januar, soll es erneut eine Kundgebung unter demselben Motto „Gerechtigkeit für Ibrahima Barry“ am Kurt-Schumacher-Platz geben. Beginn ist um 13 Uhr, Ende gegen 16 Uhr.

Mehr zum Tod des Guineers in Mülheim

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim