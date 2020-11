Mülheim. Eine positive Nachricht in Corona-Zeiten aus der Schule: Fünftklässler vom Gymnasium Broich schrieben an bekannte Autoren - auch an J.K. Rowling.

Clara Busse (11) ist ein riesengroßer Harry-Potter-Fan. Genau deshalb hat sie der weltbekannten Autorin der Abenteuer-Reihe – Joanne K. Rowling – auch Fotos von ihrer Lesemappe und ihrer Lesekiste zugeschickt. Und Hokuspokus, wer hätte es gedacht – die englische Erfolgsschriftstellerin antwortete ihr mit einem Brief und legte auch gleich einen echten Zauberstab bei.

Etwas Motivierendes während des Lockdowns

Kaum zu glauben: Bis zum letzten Frühjahr hatte die Schülerin des Broicher Gymnasiums noch nie ein Harry Potter-Buch gelesen. Im Rahmen eines Schulprojektes nahm sie sich Band 1 vor – „Harry Potter und der Stein der Weisen“ – und schaute dann auch gleich zwei Harry Potter-Filme an. „Meine Klassenkameraden hatten mir die Bücher empfohlen und ich bin begeistert. Ich mag Abenteuer und Magie“, erklärt Clara.

Das Buchprojekt hatten die Deutschlehrer der fünften Klassen im März initiiert – als Lichtblick in bedrückenden Corona-Zeiten. „Als klar war, dass der Lockdown länger dauern würde, wollten wir etwas Motivierendes mit den Schülern machen“, berichtet Tobias Keller, einer der Pädagogen. Etwas, das digital über die Lernplattform Moodle vermittelt und von den Kindern zuhause alleine ausgeführt werden konnte.

In Videokonferenzen das Erarbeitete präsentieren

„Jeder Schüler sollte ein Buch auswählen, das er besonders gut fand oder das er gerne mal lesen würde – und hierzu eine Lesemappe erstellen. Jede Woche gab es neue Aufgaben dazu“, so Keller. So sollte zum Beispiel ein Charakter vorgestellt oder eine Szene umgeschrieben werden. Die Kinder machten sich auch daran, eine Lesekiste zu basteln. In Videokonferenzen bekamen sie die Möglichkeit, den anderen aus der Klasse zu zeigen, was sie schon erarbeitet hatten. https://www.waz.de/staedte/muelheim/iframe-newsletter-waz-muelheim-anmeldemaske-id227813543.html

Die letzte Anweisung lautete dann: „Schreibt einen Brief an die Autorin oder den Autor und nehmt darin kritisch Stellung zu der Geschichte!“ Mit Hilfe von Tobias Keller, der selber schon zwei Romane verfasst hat, bekamen die Schüler die Möglichkeit, einigen berühmten Schriftstellern zu schreiben – so zum Beispiel Alice Pantermüller („Lotta-Leben“), Marc-Uwe Kling („Känguru-Chroniken“) oder auch Oliver Uschmann (Hartmut- und Finn-Reihen). Manche antworteten mit Postkarten oder Briefen, Uschmann verschenkte sogar einige Gratisexemplare von seinem neuen Roman.

Autorin und Werk Der erste Teil der Harry-Potter-Reihe erschien 1997. Band 7, der letzte Band, kam 2007 heraus. Die Romane wurden rund 500 Millionen Mal verkauft. Seit 2007 arbeitet J.K. Rowling an anderen Projekten, auch an Drehbüchern wie „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ (2013).

Erst beim dritten Versuch kam der Brief an

Clara, im März noch in der 5 b, kontaktierte Klaus Fritz, den Übersetzer der Harry-Potter-Bände. Der stellte den Kontakt zu J.K. Rowling her, zwei Briefe der jungen Mülheimerin waren zuvor nicht angekommen in England. „Beim dritten Mal hat es geklappt und ich habe mich total über die Antwort gefreut“, erzählt sie. Mitgeschickt hatte Schülerin einen Stock, den sie im Urlaub gefunden hatte. „Ich habe J.K. Rowling gefragt, ob man damit wohl zaubern könne.“ Die Autorin schickte einen Zauberstab zurück. „Sie hat mir außerdem geschrieben, dass sie in der Corona-Zeit an einem neuen Buch arbeitet, das „Der Ickabog“ heißt. Im Internet kann man schon einige Auszüge daraus lesen“, berichtet Clara. Es ist ein Märchen.