Mülheim. Gut 13 Filialen will C&A deutschlandweit schließen. Der Grund: Umsatzrückgänge. Auf der Liste der möglichen Geschäfte steht auch Mülheim.

Mülheim: C&A-Filiale im Forum ist von der Schließung bedroht

Zumindest ein Standort der zwei Mülheimer Filialen von C&A ist von der Schließung bedroht. Denn die Textilhandelskette C&A will in diesem Jahr 13 ihrer rund 450 Geschäfte in Deutschland schließen. Genannt werden Filialen in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern, Berlin und Brandenburg. Das berichtet ein Unternehmenssprecher am Freitag.

Schließungsgerüchte kursieren zwar schon länger: „Wir überprüfen ständig unser Filialnetz und entscheiden auf der Basis von standortabhängigen Marktanalysen, ob wir eine Filiale modernisieren, schließen oder neu eröffnen“, betont der C&A-Sprecher. Die Zahl der betroffenen Filialen könne sich im Laufe des Jahres sogar noch geringfügig verringern oder erhöhen.

13 Filialen von C&A sollen geschlossen werden – auch in Mülheim

C&A bemühe sich, den Mitarbeitern Jobs in anderen Filialen anzubieten, heißt es weiter. C&A habe – so die Begründung – in den vergangenen Jahren mit Umsatzrückgängen zu kämpfen gehabt. Konkret geht es laut einer Meldung der Nachrichtenagentur DPA neben der im Mülheimer Forum um die Filialen Dessau, Rottenburg, Witten, Stadthagen, Neustadt an der Weinstraße, Emden, Tuttlingen, München-Nordheide, Forchheim, Berlin-Wilmersdorf, Lemgo und Potsdam.

