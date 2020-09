Mülheim: Busfahrer muss stark bremsen – Kleinkind verletzt

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagmorgen einen Beinah-Unfall mit einem Bus auf der Holzstraße beobachtet haben. Bei der Vollbremsung des Busses hat sich ein zweijähriges Mädchen im Bus verletzt.

Mülheim. Weil ein Kind in Mülheim-Broich auf die Straße sprang, musste ein Busfahrer stark bremsen. Eine Zweijährige verletzte sich dabei. Zeugen gesucht.

Ein Kleinkind verletzte sich in einem Linienbus der Linie 131, weil der Fahrer plötzlich stark abbremsen musste. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am Freitagmorgen (4. September) in Broich. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Gegen 9.30 Uhr war der 30 Jahre alte Fahrer mit dem Gelenkbus auf der Holzstraße unterwegs. Beim Heranfahren an die Haltestelle „Kiebitzfeld“ sprang plötzlich ein unbekanntes Kind auf die Spur des Busses. Der Kraftfahrer machte sofort eine starke Bremsung und verhinderte offenbar so eine Kollision mit dem Kind. Dieses entfernte sich danach vom Ort des Geschehens.

Zweijähriges Mädchen verletzte sich leicht

Eventuell schloss es sich einer Gruppe weiterer Kinder an und stieg in einen Ersatzbus ein. Durch die Bremsung stürzte im Linienbus ein zweijähriges Mädchen und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem unbekannten Kind machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0201 829 0.