Die Mülheimer Polizei nahm am späten Samstagabend fünf junge Männer in Broich fest.

Polizeieinsatz Mülheim: Bei Streit an einem Kiosk wurden die Messer gezogen

Mülheim Die Mülheimer Polizei nahm am späten Samstagabend fünf junge Männer in Broich fest. Die Gruppe hatte gestritten und sich mit Messern bedroht.

Fünf junge Männer gerieten am späten Samstagabend in Mülheim-Broich aus noch nicht bekannten Gründen in einen Streit. Dabei wurden auch Messer gezogen. Ein 34-Jähriger erlitt leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, stritten gegen 23.20 Uhr fünf Männer im Alter von

17 bis 34 Jahren an einem Kiosk an der Prinzeß-Luise-Straße miteinander. Der Streit eskalierte derart, dass einige der Männer ihre Messer zogen und

aufeinander losgingen. Hierbei wurde ein 34-Jähriger leicht verletzt.

[+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter +++]

Anwohner alarmierten die Polizei, die kurz darauf mit einem größeren Aufgebot an

dem Kiosk eintraf. Die Beamten nahm alle fünf Männer in Gewahrsam. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar und Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim zu melden.