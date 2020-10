Kein Sanierungsfall

Bei Schauenburg und dem Tochterunternehmen Ruhrkunststoff handle es sich um keinen notwendigen Sanierungsfall. Die Firma sei eher profitabel, sei aus den Gesprächen mit der Geschäftsleitung hervorgegangen.

Weil die Geschäftsführer am 15. September der IG Metall mitgeteilt haben, dass sie „keine kollektiven Regelungen mehr haben wollen“, will die Gewerkschaft weitere Arbeitsplätze an der Weseler Straße sichern. Ob es Warnstreiks geben wird, ist noch offen.