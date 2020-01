Mülheim: Bahnticket-Verkauf bei der Ruhrbahn verzögert sich

Das Reisezentrum der Deutschen Bahn in Mülheimer Hauptbahnhof ist seit acht Wochen geschlossen. Vor allem Senioren und Wenigfahrer vermissen den gewohnten Service und die Beratung, tun sich schwer mit der Bedienung der Fahrkartenautomaten.

Und die Ruhrbahn, die in ihrem Kundencenter im Forum künftig Bahn-Fahrkarten mitverkaufen will, ist mit der Schulung ihrer Mitarbeitenden noch nicht so weit. Wer seine Fahrkarte nicht online, telefonisch oder am Automaten kaufen möchte, muss in eine andere Stadt fahren oder eine Service-Gebühr zahlen.

Am ehemaligen Mülheimer Reisezentrum wird auf die Ruhrbahn verwiesen

Im Aushang an der Tür des ehemaligen DB-Reisecenters wird seit Wochen auf die Ruhrbahn-Verkaufsstelle im Forum verwiesen, doch Ruhrbahn-Sprecherin Simone Klose bestätigt, dass die Schulungen der Ruhrbahn-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen im Kundencenter derzeit noch laufen: „Wie haben bisher keine DB-Ferntickets verkauft, das sind fremde Produkte. Wir bereiten uns da ordentlich drauf vor.“

Erschwerend sei hinzugekommen, so Klose, dass die Deutsche Bahn das Mülheimer Reisezentrum fast fünf Wochen früher als ursprünglich angekündigt geschlossen hatte. Diese Zeit fehle der Ruhrbahn nun bei der Vorbereitung, betonte Klose, zudem habe auch eine starke Grippewelle im November das Personal ausgedünnt. Der Betrieb des Kundencenters sei in erster Linie aufrecht zu erhalten.

Im Laufe des ersten Quartals soll der Fahrkartenverkauf im Forum starten

Seitens der Deutschen Bahn wird damit gerechnet, dass im „frühen ersten Quartal“ der DB-Fernticket-Verkauf im Ruhrbahn-Kundencenter möglich sein wird, so eine Bahnsprecherin: „Es fehlen nur noch die Lizenzen für die Ruhrbahn-Mitarbeiter. Diese werden gerade dafür geschult.“ Die DB freue sich, mit der Ruhrbahn eine Partnerin für den Verkauf gefunden zu haben.

Mülheim Telefonischer Ticketkauf bei der Bahn Die Deutsche Bahn verweist auf ihre Service-Nummer 0180 6 99 66 33, bei der man allgemeine Auskünfte über Zugverbindungen und Fahrpreise bekommt, und auch Fahrkarten kaufen sowie Reservierungen vornehmen kann. Die kostenpflichtige Hotline kostet 20 Cent bei einen Anruf aus dem Festnetz, beim Anruf von einem Mobilfunknetz werden maximal 50 Cent pro Anruf fällig, so die Bahn. Will man Tickets an der Hotline kaufen, wird eine Kreditkartennummer verlangt.

Das erste Quartal geht bis Ende März. Wie kommt man in der Zwischenzeit in Mülheim an Bahn-Fahrkarten, wenn man den Automaten nicht nutzen kann oder will? Leser berichten der Redaktion, dass sie nach Essen oder Duisburg an den Hauptbahnhof fahren, um den dortigen Service am Schalter zu nutzen. In Essen und Duisburg unterhält die Bahn noch Reisezentren. Die Karten-Buchung per Internet ist für viele Senioren ungewohnt und keine Option, gleiches gilt für Handy-Tickets. Und wer die (kostenpflichtige) Service-Hotline der Bahn nutzt, kann zwar alle Auskünfte telefonisch bekommen und auch Fahrkarten am Telefon kaufen, das Bezahlen funktioniert allerdings nur per Kreditkarte und nicht per Rechnung. Für die Möglichkeit, per Sepa-Lastschrift zu bezahlen, muss man zuvor ein Kundenkonto einrichten – das geht aber nur über das Internet auf der Seite bahn.de.

In Reisebüros werden häufig Bahntickets für eine dort gebuchte Reise verkauft

Reisebüros buchen den Kunden, die bei ihnen eine Reise oder ein Hotel gebucht haben, gern auch eine Bahnfahrt mit, bestätigt Sabine Jost vom DER-Reisebüro an der Schloßstraße. „Das können wir über den Veranstalter machen.“ Das Derpart-Reisebüro Hellwig am Kurt-Schumacher Platz (Eppinghofer Straße 23) hat schon länger eine Lizenz für den Verkauf von Bahnfahrkarten. Allerdings kostet der besondere Service jeweils 10 Euro extra – und man muss auch persönlich vorbeikommen, sagt Mitarbeiterin Annette Dreßen.

Im Derpart-Reisebüro merken sie seit Wochen, dass das Reisezentrum im Hauptbahnhof geschlossen ist, haben häufig Bahnkunden bedient, die am Automaten nicht zurechtkommen. „Vor allem in den letzten Tagen haben wir mehr Zulauf gehabt“, sagt Annette Dreßen.