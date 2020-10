Ein Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend auf der A 40 bei Mülheim-Dümpten.

Verkehrsunfall Mülheim: Auto überschlägt sich auf der A 40 in Dümpten

Bei einem Unfall auf der A 40 am späten Sonntagabend hat sich ein Pkw überschlagen. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall auf der A 40 sind Feuerwehr und Rettungsdienst am späten Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, gerufen worden. Gemeldet wurde ein Unfall in Fahrtrichtung Venlo in Höhe der Anschlussstelle MH-Dümpten. Vor Ort bestätigte sich diese Meldung.

Ein mit vier Personen besetzter Pkw kam innerhalb der Ausfahrt von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Die vier leicht verletzten Personen aus dem Pkw konnten mit Hilfe von aufmerksamen Insassen nachfolgender Fahrzeuge bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte befreit werden. Sie wurden umgehend durch den Rettungsdienst behandelt und im weiteren Verlauf in ein Oberhausener Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle, unterstützte den Rettungsdienst bei der Betreuung und Behandlung der betroffenen Personen und stellte den Brandschutz sicher. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen und der anschließenden Bergungsmaßnahmen des PKW wurde die Ausfahrt MH-Dümpten gesperrt.