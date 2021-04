Mülheim: Auto kracht gegen Mauer und schleift eine Frau mit

Rettungskräfte kümmern sich auf dem Rewe-Parkplatz an der Duisburger Straße in Mülheim um die Verletzten. Eine Frau lag eingeklemmt unter dem Auto.

Mülheim. Dramatischer Crash auf einem Rewe-Parkplatz in Mülheim: Ein Pkw kracht gegen eine Mauer. Zwei Personen werden überfahren und schwer verletzt.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz an der Duisburger Straße in Mülheim-Speldorf. Aus noch ungeklärten Gründen verlor ein Pkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und beschleunigte stark. Er überfuhr eine Begrenzung, riss dabei zwei Personen mit und krachte vor eine Mauer.

Schwer verletzte Frau lag unter dem Auto und musste von Mülheimer Feuerwehr befreit werden

Eine Frau wurde mitgeschleift und unter dem Auto eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit und von Rettungskräften reanimiert werden. Sie wurde lebensgefährlich verletzt in die Uniklinik Essen gebracht. Auch ein Mann wurde schwer verletzt. Er kam in die Unfallklinik nach Duisburg.

Der Fahrer und die Beifahrerin wurden mit einem Schock in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht. Sie erlitten nur leichte Verletzungen. Zeugen des Unfalls wurden von einem Notfallseelsorger betreut. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem dramatischen Unfall kam.